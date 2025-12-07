Predicciones al mejor diseño de producción de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Michelle Yeoh es Madame Morrible en WICKED FOR GOOD, dirigida por Jon M. Chu. Giles Keyte/Universal Pictures

Comentario al mejor diseño de producción de los Oscar (actualizado el 7 de diciembre de 2025): Estamos celebrando la construcción de mundos en su forma más ambiciosa, con artesanos creando entornos tan narrativamente expresivos como los actores que los integran.

“Frankenstein” de Netflix, dirigida por Tamara Deverell y Shane Vieau, se destaca por sus interiores náuticos de mal humor y sus paisajes industriales acerados. Es una increíble reinvención del horror gótico anclado en la fisicalidad de los barcos y la maquinaria.

El trabajo de la ganadora del Oscar Hannah Beachler (“Black Panther”) y Monique Champagne en “Singers” de Ryan Coogler sumerge a los espectadores en un ambiente texturizado de los años 30, combinando autenticidad histórica con una atmósfera intensificada y cargada de moralidad.

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” de Marvel añade una dimensión diferente, ofreciendo un lienzo retrofuturista donde el pasado y el futuro chocan a través de los entornos elegantes y estilizados de Kasra Farahani y Jille Azis.

La categoría se amplía más allá de lo más obvio.

“Wicked: For Good” de Universal es el campeón reinante del año pasado y muestra la vibrante expansión de Oz de Nathan Crowley y Lee Sandales. Al mismo tiempo, “Marty Supreme” de A24 encuentra a Jack Fisk y Adam Willis, aún sin Oscar, fundamentando un estudio de personajes en la minimalista pero evocadora ciudad de Nueva York de los años cincuenta.

La construcción de mundos épicos continúa con “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron de Dylan Cole, Ben Procter y Vanessa Cole, y “Hamnet” de Focus Features, construida por Fiona Crombie y las texturas íntimas del período Tudor de Alice Felton.

Habrá más por venir en este frente.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y artesanos listados y acreditados están sujetos a cambios y, en última instancia, los determina la Academia.