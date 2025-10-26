Predicción Real Madrid Vs Barcelona, ​​prueba de Rashford y Bellingham

VIVA – Vuelve el partido más importante de España. real madrid entretendrá Barcelona en El clásico Estreno de la temporada en el Santiago Bernabeu, domingo 26 de octubre de 2025.

El duelo entre los dos gigantes de LaLiga no es sólo una cuestión de prestigio, sino también una dura batalla entre nuevas estrellas de ambos bandos.

El Real Madrid llegó con mucha confianza. El equipo de Xabi Alonso sigue firme en lo más alto de la clasificación, dos puntos por delante del Barcelona. Una estrecha victoria por 1-0 sobre el Getafe con un gol de Kylian Mbappé se convirtió en una valiosa baza para que Los Blancos se enfrentaran a su eterno rival.

Por otro lado, el Barcelona también está en una tendencia positiva después de derrotar al Olympiakos por 6-1 en la Liga de Campeones entre semana. Sin embargo, los blaugrana tuvieron que presentarse sin el entrenador Hansi Flick, quien tenía prohibido acompañar al equipo.

Uno de los nombres que se robó la atención de cara a este partido es Marcos Rashford. El delantero inglés empieza a encontrar su mejor rendimiento con el Barcelona. Hasta el momento suma un gol y tres asistencias en LaLiga, además de dos goles en la Liga de Campeones.

Se prevé que Rashford regrese como titular para reemplazar a Raphinha, que aún no se ha recuperado de una lesión. «Rashford tiene mucha confianza. Le da una nueva dimensión a la primera línea del Barcelona», escribió Marca.

Mientras tanto, en la concentración del Madrid, Kylian Mbappé volverá a ser el foco principal. El delantero francés marcó la diferencia cuando el Madrid venció a la Juventus en la Liga de Campeones. Mbappé hará dueto con Vinicius Jr. y Judas Bellingham en primera línea.

Los problemas de lesiones siguen acechando al Real Madrid. El central David Alaba está fuera de juego por una lesión en la pantorrilla, mientras que Antonio Rudiger aún no se ha recuperado de una lesión en el tendón de la corva. Es probable que Xabi Alonso coloque a Dean Huijsen como compañero de Eder Militao.

La buena noticia es que Dani Carvajal y Dani Ceballos han vuelto a los entrenamientos completos y están listos para aparecer.

En la concentración del Barcelona, ​​la posición de portero está en el punto de mira. Los dos porteros principales, Marc-André ter Stegen y Joan García, siguen de baja por lesión. Esta condición hace que sea casi seguro que Wojciech Szczesny será titular.