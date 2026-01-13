Predicción del Zodíaco Martes 13 de enero Es hora de dejarse llevar, elegirse y atreverse a ser honesto

VIVA – En este día, la Luna está en Escorpio y forma un aspecto armonioso (trígono) con Saturno en Piscis. Esto hace que los sentimientos sean más profundos, estratificados y tiendan a almacenarse, pero no caóticos. El instinto de Escorpio para ahondar en cosas ocultas se combina con la tranquila disciplina de Saturno en Piscis. Se le anima a tomar en serio su vida interior sin perderse en ella. Todo lo que sale a la superficie parece manejable, no algo que deba temerse o evitarse.

Entrando al segundo día de esta semana, aquí está el pronóstico zodíaco completo como se informa en la página tu tango.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cada vez está más claro que ya no estás dispuesto a cambiar la seguridad emocional por parecer fuerte o estar siempre tranquilo. En este día, te das cuenta de que la versión anterior de ti mismo que se obligó a superar la incomodidad para parecer que tenía el control ya no es relevante. La verdadera fuerza surge cuando te atreves a ser visto y aceptado tal como eres, sin ninguna protección.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro, el mundo está abierto para ti, pero la libertad siempre requiere dejarse llevar primero. Este 13 de enero se te pide que dejes de lado viejas creencias sobre lo que se considera realista o seguro. Algunas trabas pueden tomar la forma de hábitos financieros y responsabilidades reales, pero otras, más sutilmente, viven en una voz interior que duda de si eres digno. Toma una decisión amable pero valiente: deja de repetir historias sobre ti que nunca fueron ciertas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, eres conocido por moverte entre mundos, ideas e identidades con facilidad. Pero detrás de esa capacidad de adaptación hay un deseo más silencioso: tener una plataforma o un entorno que te mantenga curioso sin sentirte atrapado. Podría ser un trabajo que estimule la mente, un espacio que se sienta vivo o una persona que refleje su ingenio y sentido de asombro. El 13 de enero pregúntate qué es lo que te mantiene enamorado de la vida.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, estás listo para ser creativo. Lo que has estado guardando en silencio ahora quiere encontrar la salida. Ya no quería esconderse.

Los sentimientos y preocupaciones que alimentas detrás de escena están listos para transformarse en palabras y gestos. Hoy eres capaz de captar corrientes sutiles que escapan a la atención de los demás, lo que hace que tus expresiones sean emocionalmente precisas y profundamente conmovedoras.