





Predicción del precio de SOL: Solana alcanza los $ 159, preventa de EV2: ¿los precios de las criptomonedas aumentarán una vez más?

El mercado de las criptomonedas fue extremadamente dinámico durante todo el mes de octubre, con importantes oscilaciones de precios que crearon oportunidades de obtención de beneficios para los traders más inteligentes y lo suficientemente inteligentes como para programar su entrada. Aquí examinamos las perspectivas de precios de SOL junto con las del EV2. preventay observe las últimas decisiones de la Reserva Federal que se trasladarán al mercado de las criptomonedas este mes.

Qué esperar de las criptomonedas en noviembre

Solana cotizó entre $230 y $170 en Uptober, un mes que provocó interminables pero que finalmente no estuvo a la altura de las expectativas. Si bien los gráficos subieron y bajaron, con velas tanto verdes como rojas, sus sólidos fundamentos sugieren que Solana eventualmente volverá a subir para terminar 2025 en un máximo.

El precio de Solana (SOL) alcanzó los 159 dólares el 4 de noviembresu nivel más bajo desde el 3 de agosto. Otras capas 1, incluidas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), tuvieron un desempeño similar, alcanzando $104,500 y $3,500 respectivamente. Un análisis más profundo muestra que la caída actual puede ser de corta duración.

La estrella de Solana brilla intensamente

Ahora que SOL alcanza niveles de precios no vistos en más de un mes, ahora es clave un examen de los fundamentos de la Capa 1.

A finales de octubre, las empresas de criptoinversión Grayscale y Bitwise lanzaron sus ETF Solana Spot, con cientos de millones de entradas de efectivo. Sólo bit a bit representó$417 millonesen inversión institucional en su primera semana.

Esto ha creado una dicotomía dentro del ecosistema de Solana, a medida que las manos minoristas de papel se venden y Wall Street, agradecido, acumula los precios infravalorados. SOL. Con el dinero inteligente llegando a raudales, el repunte cuando llegue debería ser rápido.

Los operadores deberían buscar niveles de resistencia clave de 131 dólares en el extremo inferior y 200 dólares en el extremo superior. Es posible que Solana aún caiga ligeramente desde aquí, pero actualmente parece sobrevendido en el corto y mediano plazo.

En el lado alcista, cualquier precio por encima de 250 dólares es probablemente optimista, pero un impulso a 300 dólares no es imposible a largo plazo.

Comienza la preventa de EV2

Con las principales caídas a principios de noviembre, el capital está rotando en busca de ganancias rápidas. Uno de los contendientes más fuertes con un importante potencial de crecimiento es el juego de combate espacial EV2 para Web3, que actualmente se encuentra en preventa.

Los comerciantes de criptomonedas no son conocidos por su paciencia, por eso EV2con su historial de éxito y su hoja de ruta detallada,Parece bastante convincente. EV2 se desarrolla bajo el prestigioso ecosistema Funtico, cuyo objetivo es brindar el tipo de pulido AAA que rara vez se demuestra en el espacio Web3 más amplio.

La próxima preventa está actualmente en marcha, intrigantemente calificada como un «viaje de acceso temprano» en lugar de una compra puramente especulativa. EV2 se basa en la cadena de bloques Ethereum pero simplifica cualquier complejidad bajo un diseño fácil de usar. panelpara enganchar a usuarios que no son criptográficos durante la fase de lanzamiento.

Según la empresa, esta estrategia es «lo mejor de ambos mundos», ya que permite a los usuarios interactuar utilizando interfaces familiares de Web2 y al mismo tiempo incorporarlos al acogedor mundo de Web3.

Los inversores pueden comprar EV2 con ETH, BTC, BNB, SUPER, USDT, SOL o incluso con tarjeta de crédito. La hoja de ruta de EV2 para 2026 promete importantes asociaciones con medios y campañas de influencers en el primer trimestre y el lanzamiento del juego ya en el segundo trimestre.

Con todos los ingredientes para el éxito, EV2 podría resultar un barómetro sólido para el mercado en general, lo que hace que esta preventa sea digna de atención.

Todos los ojos puestos en la Reserva Federal

El recorte de un cuarto por ciento de la tasa de interés de la Reserva Federal el 29 de octubre no fue la bendición que esperaban los comerciantes de criptomonedas para los mercados. En cambio, Jerome Powell, de la Fed, vertió agua fría sobre el mercado al sugerir que podría ser el último recorte del año.

Hasta hace poco los analistas de mercado predecían otra corte en diciembre. Los comentarios de Powell redujeron la confianza en nuevos recortes. Sin embargo, hay opiniones contrapuestas en el Banco Central de EE.UU. y los tipos de interés aún podrían bajar.

Los operadores deberían prestar atención a las declaraciones de figuras clave, incluido el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, una figura clave cercana a la administración Trump, que continúa defendiendo a gritos reducciones adicionalesen las tasas de interés.

Si Miran se sale con la suya, y tiene un respaldo político serio, podría dar cierto impulso al mercado, empujando a los operadores bajistas hacia un sentimiento más alcista.





