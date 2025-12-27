Predicción del precio de Bitcoin para 2026, ¿es hora de comprar o vender?

Jacarta – El mercado de las criptomonedas es muy diferente ahora que hace unos años. La estructura del mercado está cambiando fundamentalmente tras la entrada de inversores institucionales, el lanzamiento de ETF criptográficos y cambios en las estrategias de las grandes empresas.

Los inversores minoristas que antes dependían de los gráficos de precios ahora deben darse cuenta de que la dinámica del mercado ha cambiado. Aparte de eso, las condiciones macroeconómicas globales también influyen en el atractivo. bitcóin.

Precio que no es Los aumentos significativos, las fluctuaciones del mercado de valores y la necesidad de los inversores de activos de cobertura hacen que Bitcoin sea cada vez más atractivo como alternativa. Sin embargo, la alta volatilidad sigue siendo un desafío, por lo que una estrategia cuidadosa es esencial para los inversores a largo plazo.

Entonces, acercándonos al 2026, la pregunta es: ¿todavía vale la pena comprar, vender o mantener Bitcoin?

Lanzando desde El tonto abigarradoSábado 27 de diciembre de 2025, ciclo de cuatro años de Bitcoin conocido como reducir a la mitadya no es el principal impulsor de los precios como solía ser. Según los analistas VanEck y 21Shares, reducir a la mitad sigue siendo simbólicamente importante, pero ya no determina aumentos significativos de precios.

Las emisiones anuales de Bitcoin están ahora por debajo del uno por ciento, menos que la inflación del oro, por lo que se espera que el impacto de futuras reducciones a la mitad sea menor. Además, los compradores de Bitcoin han cambiado: los ETF, las grandes corporaciones y los gobiernos absorben más monedas de las que extraen, lo que indica un capital más estable y duradero.

La volatilidad de Bitcoin también está empezando a disminuir, con una corrección máxima del 30 por ciento, inferior al 60 por ciento del ciclo inicial, por lo que Bitcoin está empezando a comportarse como un activo financiero maduro y es cada vez más digno de ser llamado «oro digital».

Los grandes inversores son cada vez más activos a la hora de colocar fondos en Bitcoin. Strategy, por ejemplo, tiene 671.268 monedas por un valor de alrededor de 58.900 millones de dólares o el equivalente a 983 billones de IDR. Otras once empresas han aportado al menos mil millones de dólares o alrededor de rupias. 16,7 billones en Bitcoin, incluidos Tesla y Trump Media & Technology Group.

Los ETF de Bitcoin también están empezando a controlar alrededor del siete por ciento de todas las monedas en circulación, y se espera que esta cifra aumente con el servicio. inversión Grandes empresas como Morgan Stanley ofrecen recomendaciones de fondos de Bitcoin. Esta moneda incluso tiene el potencial de ser una protección contra las turbulencias económicas, similar al oro, que ha subido un 71 por ciento este año, en comparación con el aumento del 16 por ciento del índice S&P 500.