Predicción de los precios del oro a lo largo de septiembre de 2025, ¿puede penetrar más alto?

Yakarta, Viva – Precio de oro El mundo nuevamente talló un récord. A principios de septiembre de 2025, el precio del oro internacional penetró en el nivel de US $ 3,500 por onza de Troy, el nivel más alto de la historia.

Este aumento está en línea con las expectativas del mercado de que el Banco Central de los Estados Unidos (EE. UU.), La Reserva Federal (la Fed), pronto reducirá las tasas de interés.

En el mercado interno, Precio de oro de Antam También grabó una nueva historia. Por primera vez, el precio del metal precioso penetró Rp2.06 millones por gramo.

Basado en el registro de PT Aneka Tambang TBK (Antam), el 6 de septiembre de 2025, el precio de las barras de oro fue de RP2,060,000 por gramo hasta el lunes 8 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, en el mercado global, los datos de Kitco registraron el precio internacional de oro de US $ 3,500 por onza de Troy a principios de septiembre de 2025.

Con el tipo de cambio de Rupiah al 8 de septiembre de 2025 de Rp. 16,412 por dólar estadounidense, el precio internacional del oro es equivalente a alrededor de Rp1.85 millones por gramo.

Reportado Los tiempos económicosEl rally de oro de este año no llegó de repente. Desde el comienzo de 2025, los metales preciosos continúan recibiendo aliento de varios factores.

A partir de la acción de compra del banco central, el debilitamiento del dólar estadounidense, hasta la creciente demanda de activos seguros en medio de la incertidumbre geopolítica y el comercio global.

Tener eso, Analista de mercado principal En Nemo.Money, evalúa esta tendencia dependerá mucho de la dirección de la política de la Fed.

«El Rally de oro está muy influenciado por la medida en que el recorte de la tasa de interés de la Fed está de acuerdo con la proyección del mercado», dijo, según lo citado por Los tiempos económicos.

Agregó que el oro todavía está respaldado por muchos factores fundamentales, que van desde la compra del banco central hasta la demanda de activos seguros, especialmente si las tasas comerciales tienen un gran impacto en el crecimiento economía global Hasta el próximo año.

Predicción de los precios del oro en septiembre y durante 2025

En la encuesta trimestral de Reuters, los analistas estiman que el precio promedio de oro alcanzará USD 3,220 por onza a lo largo de 2025. Esta cifra aumenta significativamente en comparación con la proyección de enero, que es solo USD 2.756 por onza.

Mientras tanto, SPDR Gold Trust, el ETF de oro más grande del mundo, registró que su propiedad aumentó un 1,01 por ciento a 977.68 toneladas a principios de septiembre, el nivel más alto desde agosto de 2022.

Con una variedad de factores fundamentales y técnicos de apoyo que apoyan, se predice que el oro permanecerá en una tendencia positiva desde septiembre hasta finales de 2025. Sin embargo, se espera que su movimiento fluctúe, en línea con la dirección de política de la Fed y el Sentimiento del Mercado Global.

El factor alimentado es la clave

Los datos de la herramienta CME FedWatch muestran que los operadores estiman el 90 por ciento de la posibilidad de podar tasas de interés de 25 puntos básicos el 17 de septiembre. Esta condición hace que el oro sea más atractivo porque incluye activos no ganadores que generalmente funcionan bien en la era de las bajas tasas de interés.

Hugo Pascal, un comerciante de metales preciosos en bienvenido, evalúa la tendencia alcista de oro no se detendrá.

«Todos los indicadores, tanto fundamentales como técnicos, conducen a una manifestación sostenible. Aunque no aumentará directamente, el mercado se encuentra actualmente en el» modo de compra cuando los precios caen «, además, el oro sigue siendo un activo que no está correlacionado con acciones, propiedades y crédito», dijo.