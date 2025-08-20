Predicción de analistas de tendencias alcistas de IHSG, verifique 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Miércoles 20 de agosto de 2025 – 08:17 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) proyectado para tener una oportunidad de rebote para continuar la tendencia en la negociación el miércoles 20 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI cayó 0.45 por ciento a 7,862.94.
Leer también:
IHSG Sesión I es plana pero había tocado el nivel de 7,900, verifique 3 acciones de las principales rangos de ganadores
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que el impulso de la tendencia creciente aún era bastante fuerte. Por otro lado, Ivan ve la oportunidad para la corrección de CSPI que llenará el vacío en el rango de 7,800-7,835
La disminución se realizará si el índice penetra por debajo del nivel de 7.853 como el soporte más cercano. Mientras tanto, se producirá un aumento si el JCI no cae bajo el área de 7,739.
Leer también:
El analista de predicción de IHSG se recuperó después de las largas vacaciones de la República de Indonesia, verifique 5 acciones potenciales Cuan
«Por lo tanto, la corrección actual todavía está en un nivel razonable y permite la continuación de la tendencia alcista«Dijo Ivan, citado de su investigación el miércoles 20 de agosto de 2025.
Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en el área de 7.853, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,931, 8,025, 8,102 y 8,182.
Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales cómo. El siguiente es una lista Recomendaciones de stock Lo cual es digno de inversor para verlo.
PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,040-2.140
- Precio objetivo: 2,420
PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4,350-4,430
- Precio objetivo: 4,640
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,650-2,760
- Precio objetivo: 3,130
PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 10,100
PT United Tractors TBK (fals)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 22,250-22,800
- Precio objetivo: 24,000
Página siguiente
PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)