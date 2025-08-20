Predicción de analistas de tendencias alcistas de IHSG, verifique 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) proyectado para tener una oportunidad de rebote para continuar la tendencia en la negociación el miércoles 20 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI cayó 0.45 por ciento a 7,862.94.

Leer también: IHSG Sesión I es plana pero había tocado el nivel de 7,900, verifique 3 acciones de las principales rangos de ganadores



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que el impulso de la tendencia creciente aún era bastante fuerte. Por otro lado, Ivan ve la oportunidad para la corrección de CSPI que llenará el vacío en el rango de 7,800-7,835

La disminución se realizará si el índice penetra por debajo del nivel de 7.853 como el soporte más cercano. Mientras tanto, se producirá un aumento si el JCI no cae bajo el área de 7,739.

Leer también: El analista de predicción de IHSG se recuperó después de las largas vacaciones de la República de Indonesia, verifique 5 acciones potenciales Cuan



«Por lo tanto, la corrección actual todavía está en un nivel razonable y permite la continuación de la tendencia alcista«Dijo Ivan, citado de su investigación el miércoles 20 de agosto de 2025.



Ilustración de inversión Foto : Pexels.com/tabtrader.com

Leer también: El JCI cerró después de tener la oportunidad de superar 8,000



Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en el área de 7.853, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,931, 8,025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan reveló una serie de acciones potenciales cómo. El siguiente es una lista Recomendaciones de stock Lo cual es digno de inversor para verlo.

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,040-2.140

Precio objetivo: 2,420

PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 4,350-4,430

Precio objetivo: 4,640

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,650-2,760

Precio objetivo: 3,130

PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 10,100

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 22,250-22,800

Precio objetivo: 24,000