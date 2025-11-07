Predator Badlands gana 4,8 millones de dólares en avances

El Depredador está a la caza de la taquilla este fin de semana.

Estudios del siglo XX”Depredador: Tierras baldías”, la novena película de la franquicia y la primera película de “Depredador” estrenada en cines de Disney, ha recaudado 4,8 millones de dólares en avances de taquilla.

La película PG-13, otra primicia para la serie de acción tradicionalmente clasificada R, está en camino de recaudar entre 25 y 30 millones de dólares en su primer fin de semana. Un debut en ese rango lo convertiría en el segundo mayor lanzamiento para una película de “Predator”, detrás del crossover de ciencia ficción de 2004 “Alien vs. Predator”, que se estrenó con 38 millones de dólares. Eso también lo colocaría por encima del par de reinicios de 2010 y 2018, titulados creativamente “Predators” y “The Predator”, que se estrenaron con alrededor de $ 24 millones. Con un presupuesto de 105 millones de dólares más costos de marketing, Disney espera que “Badlands” pueda usar su atractivo PG-13 más amplio para buscar ganancias después de los decepcionantes resultados de “Tron: Ares” y “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” del mes pasado.

Por primera vez, un protagonista de Predator ocupa un lugar central en “Badlands”. Dimitrius Schuster-Koloamatangi interpreta a Dek, un depredador marginado, que conoce a Thia (Elle Fanning), una sintética Weyland-Yutani dañada de la franquicia «Alien», durante la búsqueda de una bestia mortal en un planeta aún más mortal. Ambos están huyendo de la despiadada sintetizadora Tessa (interpretada por Fanning en un doble papel) y deben formar equipo a regañadientes para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Dan Trachtenberg dirige después de dirigir la precuela de 2022 “Prey” y el spin-off animado de este verano “Predator: Killer of Killers”, ambos lanzados directamente en streaming en Hulu y Disney+.

“Predator: Badlands” fácilmente encabezará las listas después de una desastrosa taquilla en octubre. Otros estrenos nuevos de este fin de semana incluyen “Die My Love” de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, el drama histórico “Nuremberg”, la película biográfica sobre boxeo de Sydney Sweeney “Christy” y la inspiradora historia real de Amazon MGM “Sarah’s Oil”, pero no se espera que ninguno supere los $5 millones.