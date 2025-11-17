Precios más caros, ¿las baterías secas generan ganancias o pérdidas?

Jacarta – La batería es un componente importante de un vehículo porque funciona como fuente de energía para el sistema eléctrico. Sin una batería que funcione de manera óptima, será difícil arrancar el motor y varias funciones electrónicas no funcionarán correctamente.

En el mercado, los dos tipos de baterías más utilizados son batería seca Y batería mojada. Aunque ambos almacenan energía eléctrica, sus características y forma de mantenerlos son bastante diferentes.

Muchos propietarios de vehículos suelen tener dudas a la hora de elegir el tipo de batería más adecuado para su coche o moto. La selección correcta no sólo hace que el vehículo responda mejor, sino que también evita daños a los componentes eléctricos.

Antes de elegir, es importante comprender las diferencias básicas entre los dos tipos de baterías. Las baterías húmedas utilizan grandes cantidades de líquido electrolítico, mientras que las baterías secas utilizan un líquido más denso o en forma de gel.

En cuanto al embalaje, las baterías húmedas suelen tener recipientes transparentes o semitransparentes para que el volumen del líquido se pueda ver claramente. Este contenedor también tiene una pequeña tapa que permite a los usuarios rellenar el agua de la batería si el volumen disminuye.

Por otro lado, las pilas secas tienen un embalaje herméticamente cerrado sin orificio de recarga. Debido a que el líquido no disminuye durante el uso, esta batería está diseñada para ser más compacta, hermética y a prueba de golpes.

La siguiente diferencia está en el carácter del fluido electrolítico. En las baterías húmedas, el líquido se evapora fácilmente, por lo que es necesario controlarlo periódicamente para que su rendimiento se mantenga estable. En las baterías secas, el líquido está en forma de gel o se absorbe en el separador, por lo que es más seguro y no se filtra fácilmente.

En cuanto al mantenimiento, las baterías húmedas requieren más atención. Los usuarios deben comprobar periódicamente el volumen de líquido, limpiar los terminales y asegurarse de que no haya fugas.

Las baterías secas ofrecen practicidad porque no requieren mantenimiento. Si el sistema de carga del vehículo es normal, la batería seca puede funcionar de manera estable sin necesidad de líquido adicional.

La pregunta es, ¿son más rentables las baterías secas aunque sean más caras? citado VIVA Automotriz de la página de Daihatsu, lunes 17 de noviembre de 2025, para un uso prolongado, muchos usuarios consideran que las baterías secas son más prácticas y duraderas.