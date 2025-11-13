Precios ligeros y cómodos a partir de 1 millón de IDR.

Jacarta – CayóUn deporte que combina elementos de tenis y squash es cada vez más popular entre las mujeres. Su popularidad va en aumento porque se considera más emocionante, interactivo y fácil de jugar en poco tiempo. Sin embargo, para aquellos de ustedes que sólo quieran probar, elijan el cohete cayó La práctica correcta es muy importante para poder dominar rápidamente las técnicas básicas y evitar lesiones.

La pala de pádel ideal para mujeres principiantes debe tener un peso ligero, alrededor de 340-365 gramos, con forma redonda (forma redonda) lo que proporciona un mejor control. A parte también se recomiendan materiales como la fibra de vidrio o el EVA Soft porque aportan una sensación de golpeo suave y cómoda en la mano.

Informado por diversas fuentes el jueves 13 de noviembre de 2025, aquí tienes cinco opciones de las mejores palas de pádel para mujeres principiantes que puedes considerar.

1. Babolat Stima Spirit (Edición Mujer)

Esta raqueta es conocida por ser muy ligera, sólo pesa unos 335 gramos, lo que reduce la tensión en la muñeca y el codo. Su forma redondeada crea un gran punto dulce para un control óptimo, lo que la hace adecuada para nuevos jugadores que buscan mejorar la precisión de sus tiros.

Sin embargo, debido a que el peso es demasiado liviano, la fuerza de un golpe fuerte como un smash o una víbora puede parecer menos poderosa. Rango de precios: 4 millones de IDR – 4,5 millones de IDR.

2. Bullpadel Índica Mujer (CTR)

Esta raqueta es adecuada para jugadores de nivel principiante hasta intermedio temprano. Con una forma redonda y un equilibrio bajo, el control y la precisión del golpe se vuelven más fáciles de lograr.

La desventaja es que el material de la superficie no es tan premium como el de las series Vertex o Flow, por lo que su resistencia a impactos fuertes es ligeramente menor. Rango de precios: 1,8 millones de IDR – 2,5 millones de IDR.

Curiosamente, Nagita Slavina también es conocida por utilizar una pala de la marca Bullpadel, como se ve en su cuenta de Instagram.



Selección Nacional Femenina de Pádel de Indonesia

3. Adidas Drive 3.3 Vintage / Ligero

Esta serie es muy adecuada para principiantes porque tiene un diseño redondo y un punto dulce amplio. Esta raqueta utiliza EVA Soft Performance y una superficie de fibra de vidrio, lo que produce golpes suaves y una vibración mínima. El diseño vintage también gusta porque tiene un aspecto estético.

Sin embargo, esta raqueta se centra más en el control y la comodidad, por lo que no es adecuada para jugadores que están empezando a cambiar a un estilo de ataque. Rango de precios: 1,2 millones de IDR – 2 millones de IDR.