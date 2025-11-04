Precios filtrados del Toyota Urban Cruiser en Indonesia

Jacarta – El Salón Internacional del Automóvil de Indonesia Gaikindo (GIIAS) 2025 vuelve a ser un escenario importante para la industria automotriz nacional. Este impulso fue aprovechado toyota para enfatizar la nueva dirección de su estrategia de electrificación en Indonesia.

Lo más destacado del año fue la asistencia Crucero urbano basado en batería (vehículo eléctrico con batería/BEV), que fue llevado oficialmente al área de exhibición pública y entregado directamente por la alta dirección de Toyota.

«Estamos presentando un nuevo modelo de vehículo eléctrico de batería, el Toyota Urban Cruiser. Más que eso, también estamos tomando medidas concretas para fortalecer nuestra seriedad en la contribución a Indonesia», dijo el director presidente de PT Toyota-Astra Motor, Hiroyuki Ueda, en GIIAS 2025.

La presencia del Urban Cruiser tiene un significado que no es sencillo. Toyota lo presentó no sólo como modelo de exhibición o «exposición conceptual».

A partir de los datos del valor de ventas de vehículos de motor (NJKB) de DKI Yakarta que se publicaron para el año de producción 2025, se puede ver VIVA Automotriz Martes 4 de noviembre de 2025, este modelo ha sido incluido en la lista oficial de valoración del gobierno regional. Esto significa que la etapa de comercialización ya no es sólo especulación.

El NJKB cotizado para el Urban Cruiser AT ronda los 616 millones de IDR. Este valor no es el precio de venta a los consumidores, pero suele ser un indicador bastante concreto para proyectar el rango de precios en carretera.

En referencia a otros productos Toyota que ingresan al mercado a través de un esquema similar, la diferencia entre NJKB y los precios en carretera puede oscilar entre decenas y más de cien millones de rupias, dependiendo de los impuestos locales, el PPnBM, las características finales, el acabado final y la política de incentivos para los vehículos eléctricos del gobierno. Sin embargo, en general, la cifra de 616 millones de IDR de NJKB sitúa al Urban Cruiser en el segmento de vehículos eléctricos de precio medio.

Lo que no es menos importante son las especificaciones técnicas que lleva. El Toyota New Urban Cruiser está equipado con un motor eléctrico de entre 80 y 100 kW y una batería de iones de litio que puede cubrir una distancia de unos 320 a 350 km con una sola carga.

Este automóvil también es compatible con la carga rápida, con una capacidad de carga del 80 por ciento en menos de una hora, lo que proporciona un valor funcional añadido para los usuarios urbanos y los viajeros diarios.