Precios, fecha de lanzamiento, canales en TV Sports Bundle

Cuando Fubotv se lanzó por primera vez en 2015, estaba dirigido a los fanáticos del fútbol, ​​con un delgado paquete de canales en vivo centrados en el fútbol que cuestan $ 7 por mes. Pero en unos pocos años Fubo Había expandido la alineación del canal y hoy ofrece paquetes de televisión «gordos» que son tan caros como la televisión de cable y satélite heredado.

Ahora la compañía está escuchando sus raíces, en cierto modo, con Deportes de fubo: Un nuevo plan de transmisión independiente «flaco» con más de 20 canales centrados en el deporte, incluido el acceso a ESPN ilimitadoDisponible a partir del 2 de septiembre a un precio más bajo que sus paquetes existentes.

Fubo Sports tendrá un precio de $ 45.99 para el primer mes y $ 55.99 por mes después. Además de los canales en vivo, Fubo Sports incluirá videos a pedido, DVR ilimitado y funciones de intercambio familiar.

Si bien $ 56 mensuales puede no parecer una ganga, es menos costoso que muchos otros paquetes de televisión de pago. Eso incluye los otros planes de Fubo: Pro ($ 84.99/mes, 244 canales), Elite con Sports Plus ($ 104.99/mes, 324 canales) y Deluxe ($ 114.99/mes, 338 canales). También tenga en cuenta que el precio regular de Disney para ESPN ilimitado como servicio independiente tiene un precio regularmente a $ 29.99/mes.

En el lanzamiento, Fubo Sports incluirá estaciones locales de ABC, CBS y Operadas en Fox, además de afiliados adicionales en mercados selectos. La alineación también incluye ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ESPNU, ACC Network, Big 10 Network, CBS Sports Network, Fox News, FS1, FS2, Fubo Sports Network, ION, NFL Network, SEC Network y Tennis Channel. Tenga en cuenta que el paquete no incluye ningún canal de NBCUniversal o Warner Bros. Discovery.

Los suscriptores de Fubo Sports también tendrán acceso al servicio directo al consumidor de ESPN Ilimited recientemente lanzado, que incluye ESPN+. La inclusión de ESPN ilimitado en los deportes de Fubo inicialmente será a través de la autenticación (es decir, los espectadores deben iniciar sesión a través de las aplicaciones de ESPN); Fubo es uno de los pocos Proveedores de televisión de pago que tienen acuerdos con ESPN para agrupar el nuevo servicio de transmisión con sus planes. En las próximas semanas, Fubo será el primer proveedor en hacer que ESPN Ilimited esté disponible para los suscriptores deportivos de Fubo directamente.

Además, los clientes en los mercados seleccionados también recibirán canales deportivos de transmisión locales.

Inicialmente, Fubo lanzará deportes Fubo en los principales mercados. El servicio ampliará su lanzamiento en los próximos meses a medida que los afiliados opten por los recientes acuerdos de distribución de Fubo con los locutores para los deportes de Fubo.

Mientras tanto, hay algo de historia aquí.

A principios de 2024, Disney, Fox y Warner Bros. Discovery anunciaron una empresa conjunta para lanzar un servicio de transmisión deportiva. Después del anuncio, Fubo presentó una demanda antimonopolio federal contra las tres compañías de mediosAlegando que las compañías (junto con ESPN y Hulu de Disney) habían «involucrado en una campaña de años para bloquear el innovador negocio de transmisión deportivo de Fubo, lo que resultó en un daño significativo tanto para Fubo como para los consumidores».

El Disney-Fox-WBD Venture se llamó Venu Sportsy los socios esperaban debutar el servicio de $ 42.99 por mes en el otoño de 2024. Pero solo unas semanas antes de que Venu se lanzara, Un juez falló a favor de Fubo y lo bloqueó. En enero de 2025, Disney anunció un acuerdo con Fubo para combinar Hulu + Live TV con las operaciones de Fubo En una empresa conjunta propiedad de Disney, se espera que se cierre un acuerdo en 2026. Como parte del acuerdo, Fubo eliminó su demanda antimonopolio contra los socios de Venu. Menos de una semana después, el descubrimiento de Disney, Fox y Warner Bros. Cerrarían los deportes de Venu.

En el anuncio de Fubo Sports del jueves, el cofundador y CEO de la compañía, David Gandler, dijo: «En Fubo, siempre hemos creído que un servicio de transmisión debe proporcionar a los consumidores múltiples, flexibles y más asequibles opciones de contenido, y que los consumidores deberían poder suscribirse al contenido que eligen», dijo «el lanzamiento de Fubo Sports agregará otro contenido a nuestro amplio cartera, los fanáticos del Sports Sports» «.

En el segundo trimestre de 2025, Fubo reportó ingresos totales de América del Norte de $ 371.3 millones, un 3% menos año tras año y 1.356 millones de suscriptores pagados, un 6.5% menos. En el resto del mundo, la compañía tenía $ 8.7 millones en ingresos totales (más de 4.7%) y 349,000 suscriptores pagados (12.5%menos). En el segundo trimestre, la pérdida neta de las operaciones continuas fue de $ 8.0 millones, una mejora de una pérdida de operaciones continuas de $ 25.8 millones en el período más anual.

La compañía dice que es el primer proveedor de TV de pago entregado por Internet que inicia la transmisión 4K para obtener contenido seleccionado, así como funciones de múltiples vistas y alertas de juegos personalizadas.