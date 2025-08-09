Precios fantásticos virales Si quieres invitar a Rayyanza, la tarifa es derrotar a Raffi Ahmad

Sábado 9 de agosto de 2025 – 12:45 Wib
Bali, vivo -Encentualmente uno de los empresarios de Bali, Ajik Krisna reveló la tarifa de invitar a la familia Raffi Ahmad. Ajik Krisna reveló que invitar a una familia de Raffi Ahmad fue bastante fantástica, por lo que no fue sorprendente que el organizador del evento haya invitado a una familia.
Inicialmente, la cuenta de Tiktok @Unaverage El estudiante entrevistó a Ajik Krisna y desafió al empresario balinés a poder llamar a Raffi. A cambio, si tiene éxito, el emprendedor recibirá RP1 millones. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!
Pero esto fue rechazado por Ajik Krisna, según él, el Rp1 millones era pequeño, dado el alto valor de venta de Raffi Ahmad.
«Si te atreves a llamar a Raffi Ahmad, venderé RP1 millones», dijo el propietario de la cuenta de Tiktok mientras entrevistaba a Ajik Krisna, citado el sábado 9 de agosto de 2025.
«Rp1 millones de MAH es demasiado pequeño, RP1 mil millones», dijo Ajik Krisna.
«Es solo el teléfono de Raffi Ahmad», dijeron los Tiktokers.
A partir de ahí, dijo Ajik, el precio para invitar a Raffi Ahmad solo llegó a cientos de millones de eventos.
«Raffi es el valor de venta caro, así que si invita a Raffi después de AJIK RP350 millones», dijo.
Mientras tanto, si quieres invitar Rayyuwa Alias Cipung junto con su madre y su hermana, Raffathar a la vez en un evento también tiene un valor fantástico. Al menos, los invitados deben gastar hasta RP600 millones.
«Si quieres invitar a Cipung, incluidos Nagita y Rafathar, RP600 millones. Más tarde será RP950 millones», dijo Ajik.
Finalmente, Ajik Krisna aceptó el desafío del propietario de la cuenta de Tiktok para llamar a Raffi Ahmad. Tampoco le importaba si no se le paga.
«Atrévete (Teléfono Raffi Ahmad) ¿Por qué no? ¿Quieres intentarlo? Bien, ahora llamo», dijo.
Ajik Krisna también discutió brevemente sobre el que acababa de comprar 2.5 hectáreas de tierra en Gianyar Bali. También se ofreció a trabajar en la tierra junto con Raffi Ahmad.
«Cuando voy a Bali, lo que se puede cooperar o Raffi que quieren comprar», dijo Ajik Krisna.
«Listo para que hagamos lo que habrá allí más tarde, ¿qué haces?» preguntó Raffi Ahmad.
«Depende de nosotros más tarde lo organizaremos más tarde en Bali, lo cual es importante», dijo Ajik Krisna.
