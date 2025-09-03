Precios, disponibilidad, especificaciones, comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El nuevo Google Pixel 10 es el teléfono inteligente más nuevo de la compañía tecnológica, que está posicionado para reemplazar los modelos Pixel 9 del año pasado. Para 2025, Google está enfatizando su nuevo rendimiento y características de Google Gemini (AI) para ayudarlo a completar las tareas más rápido, al tiempo que le permite tomar mejores fotos.

El Google Pixel 10 está disponible en AmazonasMientras que el gigante minorista ahora ofrece un Tarjeta de regalo de Amazon hasta $ 200 con compra.

Tuvimos la oportunidad de probar el Google Pixel 10 y descubrió que tenía una pantalla nítida y detallada con movimiento suave y sedoso y multitarea rápida para un cambio rápido de aplicaciones. Incluso tiene una parte trasera ligeramente plana prácticamente sin protuberancia de la cámara, así que siéntase libre de colocarlo casi plano sobre una mesa o escritorio.

Mientras tanto, el Google Pixel 10 también está disponible con servicios de operadores móviles, como AT&T (a partir de $ 7.99/mes por 36 meses). De hecho, también puede obtenerlo de forma gratuita T-Mobile con nuevo registro durante 24 meses o Verizon con nuevo registro durante 36 meses.

Google Google Pixel 10 Viene con una tarjeta de regalo de Amazon de $ 100 Disponible en cuatro colores: helada, obsidiana, índigo y lemongrass.

Con el precio a partir de $ 799, el Google Pixel 10 es un nuevo Androide Smartphone que tiene una larga duración de la batería, una pantalla OLED «Actua» de 6.3 pulgadas nítidas a hasta 120 Hz y impresionantes características de cámara e IA.

Google Google Pixel 10 Pro Viene con una tarjeta de regalo de Amazon $ 200 Disponible en cuatro colores: Jade, Moonstone, Obsidian y Porcelana.

Equipado con una pantalla OLED «Super Actua» de 6.3 pulgadas, la Google Pixel 10 Pro ha aumentado la memoria con 16 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento a bordo para comenzar. El modelo desbloqueado comienza en $ 999 en Amazon.

Google Google Pixel 10 Pro XL Viene con una tarjeta de regalo de Amazon $ 200 Disponible en cuatro colores: Jade, Moonstone, Obsidian y Porcelana.

El Google Pixel 10 Pro XL Tiene una pantalla OLED «Super Actua» más grande a 6.8 pulgadas con precios que comienzan en $ 1,199 en Amazon.

En cuanto al sistema de cámaras, el Google Pixel 10 Cuenta con un sistema de triple cámara con un teleobjetivo de 10.8 megapíxeles y tiradores Ultrawide de 13 megapíxeles, que pueden capturar video a 4K Ultra HD a 60 fps (cuadros por segundo). El Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL También tiene un sistema de triple cámara con especificaciones aumentadas: teleobjetivo periscope de 48 megapíxeles y 48 megapíxeles ultraes.

Inmediatamente nos impresionó la calidad de la foto, mientras que las características de IA mejoradas, para la edición de fotos y el asistente de llamadas automatizado, también fueron las mejores en clase.

A partir de $ 799, el Google Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL están disponibles en Amazonas, AT&T, T-Mobile y Verizon.