Precios del pollo, chile, arroz, cebolla y azúcar han bajado, consulta los detalles

Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas, precio chile Cayena roja cae a Rp 44.214 por kilogramo (kg) de los anteriores 45.378 IDR por kg.

Los datos del Panel de Precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos rizados era de 54.452 IDR por kg o menos que 57.898 IDR por kg, y el precio de los chiles rojos grandes era de 46.479 IDR por kg o menos que los 50.859 IDR por kg anteriores.

Entonces precio cebolla el rojo 38.821 IDR por kg o menos que 39.047 IDR por kg, y el precio del ajo en bulbo 37.191 IDR por kg o menos que 37.381 IDR por kg.



Ilustración de los precios de los alimentos, chiles y cebollas.

Luego, el precio del arroz premium fue de 15.852 IDR por kg o menos de 16.026 IDR por kg, el precio del arroz medio cayó a 13.670 IDR por kg desde los 13.915 IDR por kg anteriores, y el precio del arroz SPHP fue de 12.526 IDR por kg o menos de 12.544 IDR por kg.

El producto básico de maíz a nivel de agricultor se registró en 6.605 IDR por kg, frente a los 6.740 IDR por kg anteriores, y el precio de la semilla de soja seca (importada) fue de 10.675 IDR por kg, frente a los 10.701 IDR por kg anteriores.

Entonces, la carne de vacuno pura cuesta 135.494 IDR por kg, frente a los 135.306 IDR por kg anteriores. pollo los huevos de gallina de pura raza 38.139 IDR por kg, frente a los 38.270 IDR por kg anteriores, luego los huevos de gallina de raza pura 30.573 IDR por kg, frente a los 30.522 IDR por kg anteriores.

Mientras tanto, azúcar el consumo tiene un precio de 18.002 IDR por kg, frente a los 18.109 IDR por kg anteriores, y el precio de la sal consumida es de 11.371 IDR por kg o frente a 11.656 IDR por kg.

Luego, el aceite de cocina envasado 20.776 IDR por litro menos que los 21.004 IDR por litro anteriores, el aceite de cocina a granel 17.536 IDR por litro más que los 17.519 IDR por litro anteriores, MinyaKita 17.523 IDR por litro menos que los 17.453 IDR por litro anteriores.

Además, la harina de trigo a granel costaba Rp. 9.641 por kg, frente a las Rp. 9.835 por kg, luego la harina de trigo envasada costaba Rp. 12.789 por kg, frente a las Rp. 13.103 por kg.

El producto caballa tiene un precio de 42.960 IDR por kg, frente a los 42.019 IDR por kg anteriores, el atún 34.955 IDR por kg, frente a los 35.109 IDR por kg anteriores, el chano 34.259 IDR por kg, frente a los 35.484 IDR por kg anteriores.