Precios del petróleo lentos, la industria energética comienza a hacer despidos masivos

Yakarta, Viva – En los últimos años, la industria aceite En los Estados Unidos (EE. UU.) En el centro de atención. Detrás de los brillos de las grandes ganancias jamás disfrutadas, ahora un número compañía El gigante en realidad enfrenta desafíos severos.

Los precios del petróleo estancados hacen que tengan que ajustar las estrategias comerciales, una de las cuales es a través de una gran cantidad de reducción de mano de obra.

Este fenómeno muestra la dinámica del mundo energético que no puede separarse de las fluctuaciones mundiales de precios. Aunque el gobierno ha proporcionado varias facilidad de regulación para alentar el sector de la energía fósil, de hecho, el factor principal que afecta la condición financiera de la compañía sigue siendo los precios del petróleo y el gas.

Como resultado, muchas empresas deben tomar medidas de eficiencia que tengan un impacto directo en miles de empleados. En Conocophillips, por ejemplo, que reduce el 25% de la mano de obra global o alrededor de 3,250 personas de un total de 13,000 empleados (incluidos los contratistas).

La mayor parte de esta reducción se llevará a cabo en 2025. «Siempre vemos cómo podemos ser más eficientes con los recursos que tenemos», dijo Dennis Nuss, un portavoz de la compañía, como se cita El VecesMartes 30 de septiembre de 2025.



Ilustración de IA en la industria energética

Este anuncio se produjo casi un año después de que Conocophillips completara la adquisición de maratón de aceite por valor de US $ 17 mil millones o equivalente a RP283.9 billones, un paso que se convirtió en parte de una onda de adquisición masiva en el sector petrolero de los Estados Unidos.

La reducción de los trabajadores también refleja cómo la política energética del gobierno de Trump tiene un impacto en las compañías petroleras. Aunque el sector de la energía fósil ha logrado muchas ventajas de políticas este año, que van desde la aceleración de licencias, más subastas de tierras, hasta facilitar las regulaciones de emisiones, estos efectos positivos solo se pueden sentir en los próximos años.

Mientras tanto, lo que afecta a la compañía hoy en día es los precios del petróleo y el gas. El precio del gas se ha recuperado del récord más bajo en 2024, pero el precio del petróleo aún está en un nivel medio.

El precio del petróleo crudo en los EE. UU. Ahora está en el rango de US $ 64 por barril o alrededor de Rp1.07 millones por barril, y este año se mueve a ese nivel. Esta cifra aún permite a las empresas beneficiarse de la nueva perforación de pozos, pero es mucho más bajo que un promedio de US $ 77 por barril (alrededor de Rp1.29 millones por barril) en 2024.

Como resultado de la disminución del precio, la ganancia de ConocoPhillips disminuyó un 15 por ciento interanual, a US $ 2 mil millones o equivalente a RP33.4 billones en el segundo trimestre de 2025. Esta disminución en las ganancias también fue experimentada por otras grandes compañías petroleras.

Chevron, que es la segunda compañía petrolera más grande en los Estados Unidos, también anunció un gran plan de poda. Este año, Chevron reducirá hasta el 20 por ciento de la fuerza laboral, o alrededor de 9,000 personas. Mientras tanto, varias otras compañías también redujeron la mano de obra a menor escala.

Aunque la poda de miles de trabajadores llamó la atención, los datos federales muestran que el sector de servicios de petróleo y gas solo emplea al 2 por ciento menos de personas en junio de 2025 en comparación con el año anterior. De hecho, el trabajo en el sector de la construcción de tuberías en realidad aumenta.

Sin embargo, cuando se ve a largo plazo, la industria del petróleo y el gas de los Estados Unidos ha experimentado la reducción laboral, aunque al mismo tiempo la producción de petróleo continúa registrando el récord más alto.

No solo eso, el mercado de valores también respondió negativamente. Los precios de las acciones de ConocoPhillips cayeron más del 4 por ciento el miércoles por la tarde, más profundo que la disminución del precio de las acciones de otras compañías petroleras.

Al ver esta dinámica, está claro que la industria del petróleo global se encuentra actualmente en una encrucijada. Por un lado, la demanda de energía sigue siendo alta y la tecnología de perforación está cada vez más avanzada.

Pero, por otro lado, los precios inestables del petróleo obligan a la compañía a continuar reduciendo los costos. Miles de trabajadores también deben ser víctimas de estrategias de eficiencia para mantener la rentabilidad de la empresa.