Precios del oro de hoy 1 de septiembre de 2025: Productos de Antam Snap

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,978,000 por gramo en el comercio actual. El precio disminuyó en RP 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: Precios del oro de hoy 29 de agosto de 2025: Productos Antam se disparó, Global Stagnant



Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 1 de septiembre de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se estableció en RP 1,825,000 por gramo. El precio también cayó en RP 2,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,665 millones, 10 gramos de Rp. 19,275 millones, 25 gramos de Rp. 48,062 millones y 50 gramos de RP. 96,045 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP 192,012 millones, 250 gramos de RP 479,765 millones y 500 gramos de oro RP 959,320 millones.

Leer también: Precios del oro de hoy 28 de agosto de 2025: Antam Kinclong Products, Global Stable



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,039 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.918.6 mil millones.

Leer también: Hay un motor volador futurista que se puede comprar, ¡el precio es fantástico!



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

https://www.youtube.com/watch?v=oyq23vo5_b8