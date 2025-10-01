Precios del oro de hoy 1 de octubre de 2025, los productos de Antam se están volviendo elegantes, global acercándose al más alto registro

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y obtuvo su último récord con un precio de Rp 2,237,000 por gramo en el comercio de hoy. El precio aumentó Rp 3.000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: Precio de oro de hoy 30 de septiembre de 2025: Antam Rp disparado. 2.234 millones por gramo, registro de impresión global



Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 1 de octubre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP2,084,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende para RP. 10,960 millones, 10 gramos de Rp. 21,865 millones, 25 gramos de Rp. 54,537 millones y 50 gramos de RP. 108,995 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 217,912 millones, 250 gramos de Rp 544,515 millones y 500 gramos de oro Rp 1.088,820 millones.

Leer también: Precio de oro de hoy 29 de septiembre de 2025: Registro de impresión Antam nuevamente translúcido RP 2,198 millones por gramo, Global Variated



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 1,168 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,177.6 mil millones.

Leer también: Precio de oro de hoy 27 de septiembre de 2025: Antam rompe el registro translúcido RP 2,191,000 por gramo



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro global se fortaleció acercándose a su récord más alto en el comercio de esta mañana. Alentado por las expectativas de los inversores sobre el discurso del cierre del gobierno de los Estados Unidos, que se cree que afecta la dirección de la tasa de interés de referencia.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.2 por ciento a US $ 3,861.22 por onza. Mientras que el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para el envío de diciembre aumentó un 0.4 por ciento a US $ 3,888.8 por onza.