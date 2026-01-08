Precios del chile, huevos y pollo han vuelto a bajar, consulta la lista completa

Jacarta – Bank Indonesia (BI) a través del Centro de Información Precio Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) informa los precios de las materias primas chile pimienta de cayena roja hasta Rp 53.900 por kilogramo (kg).

Lea también: Los precios de los chiles y los huevos de gallina vuelven a subir; consulte la lista completa de otros productos básicos



Los datos del PIHPS del jueves por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó los 39.600 IDR. por kilogramoel precio de los chiles rojos rizados es de 40.850 IDR por kg y el precio de los pimientos de cayena verdes es de 57.550 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio de los huevos de gallina de pura raza cayó 32.750 IDR por kg, y los precios carne los pollos de pura raza también cayeron a 37.950 IDR por kg.

Lea también: Precio del oro de hoy 7 de enero de 2026, los productos de Antam son cada vez más brillantes, Global está cayendo



Entonces, el precio de las chalotas es de 49.800 IDR por kg y el precio del ajo es de 41.350 IDR por kg.

Lea también: La rupia se debilita influenciada por la crisis venezolana y los informes de inflación en Yakarta



Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.700 IDR por kg, el precio del arroz de calidad II inferior es de 14.700 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 15.950 IDR por kg.

Entonces, el precio del arroz de calidad media II es de 15.900 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 17.000 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 16.750 IDR por kg.

Además, PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 141.400 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II en 133.800 IDR por kg.

El siguiente precio de los productos básicos, a saber, el precio del azúcar granulada de primera calidad, se registró en 19.850 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.400 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio del aceite de cocina a granel es de 19.450 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.950 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.900 IDR por litro.