Precios del carbón Todos los tipos aumentan, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, ha establecido un precio de carbón (HBA) para el primer período de ventas de carbón Octubre de 2025.

El decreto también ha sido contenido en el Decreto Ministerial (Kepmen) de ESDM No.326.K/MB.01/MEM.B/2025.

«Establecer el precio de la referencia de carbón para el primer período de octubre de 2025, con la cantidad que figura en el Apéndice II, que es una parte inseparable de este decreto ministerial», como se cita del dictamen del Reglamento, lunes 6 de octubre de 2025.

Coal Pt Sumber Global Energi TBK (SGER)

La regla señala que el precio de referencia para las ventas de carbón indonesio varía mucho, dependiendo de la cantidad de calorías que se pueden producir, y calculado en ‘Kcal/kg Gar ‘(kilo calorías por kilogramo de aire bruto recibido).

Donde en este caso, hay al menos cuatro categorías reguladas por los Kepmen. Primero, la HBA para precios de carbón de alta calorías por valor de 6.322 kcal/kg Gar en el período de octubre de 2025 se estableció en US $ 106.94 por tonelada. El precio es conocido naik En comparación con el segundo período de septiembre de 2025, que se estableció en US $ 103.49 por tonelada.

En segundo lugar, la HBA para los precios del carbón con un valor de calorías de 5,300 kcal/kg Gar para principios de octubre de 2025, se establece en US $ 64.84 por tonelada. Esta cifra aumentó ligeramente en comparación con el segundo período de septiembre de 2025, que fue de US $ 64.60 por tonelada.

Tercero, HBA con un valor de calorías de 4,100 kcal/kg Gar (HBA II) para el período de principios de octubre, ascendiendo a US $ 43.12 por tonelada. Esta cifra ha aumentado en comparación con el segundo período de septiembre, que se valora en US $ 42.58 por tonelada.

Finalmente, el precio del carbón con el valor de la igualdad de calor de 3.400 kcal/kg Gar (HBA III) se fija en US $ 32.95 por tonelada. Esa cifra también aumentó en comparación con el segundo período de agosto, que fue de US $ 32.78 por tonelada.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales también estableció un precio mineral de referencia (HMA) para el período de septiembre de 2025. Donde, el níquel HMA fue vinculado a US $ 15,101/DMT, o aumentó ligeramente en comparación con el segundo período de agosto de US $ 15,000/DMT.

Then HMA cowbuled US $ 33.306/dmt, US $ 1.954/dmt, Seng US $ 2.939/DMT, US alumunium US $ 2.662/DMT, US $ 9.935/dmt, gold as a mineral of US $ 3.676/dmt, silver as a mineral of US $ 42,32/DMT, US $ 3,28/DMT, US $ Mineral de hierro 1,55/DMT, mineral de cromo de US $ 6,37/DMT y concentración de estaño de US $ 9,07/DMT.