Precios del arroz, chiles, azúcar y aceite de cocina han vuelto a bajar, consulta el listado

Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas, precio arroz prima 15.892 rupias por kilogramo o menos de IDR 15.939 por kg.

Los datos del Panel de Precios de Bapanas en Yakarta el lunes por la mañana también señalaron que el precio del arroz mediano cayó a 13.669 IDR por kg desde 13.812 IDR por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12.498 IDR por kg o menos de 12.534 IDR por kg.

Además, los precios son precios. chile la pimienta de cayena roja cayó a 45.246 IDR por kg desde 45.656 IDR por kg, el precio de los chiles rojos rizados fue de 55.438 IDR por kg o menos que 58.352 IDR por kg, y el precio de los chiles rojos grandes fue de 49.063 IDR por kg o menos de 51.032 IDR por kg.



Chile en el mercado de Semarang. Foto : tvOne/Teguh Joko Sutrisno

Asimismo, el precio de las cebollas rojas es de 38.257 IDR por kg o menos que los 38.524 IDR por kg anteriores, y el precio del ajo en bulbo es de 36.952 IDR por kg o menos que de 37.004 IDR por kg.

El producto básico de maíz a nivel de agricultor se registró en 6.587 IDR por kg o menos de 6.709 IDR por kg, y el precio de la semilla de soja seca (importada) fue de 10.520 IDR por kg o menos de 10.722 IDR por kg.

Luego carne de res pura 135.929 IDR por kg, frente a los 135.332 IDR por kg anteriores, carne de pollo de raza pura 38.160 IDR por kg, frente a los 37.986 IDR por kg anteriores, luego huevos de gallina de raza pura 30.459 IDR por kg, frente a los 30.203 IDR anteriores por kg.

Mientras tanto, azúcar el consumo tiene un precio de IDR 17.962 por kg o menos de IDR 17.982 por kg, y el precio de la sal para el consumo es de IDR 11.430 por kg o menos de IDR 11.603 por kg.

Entonces, aceite de cocina envases 20.835 IDR por litro frente a los 20.877 IDR por litro anteriores; aceite de cocina a granel 17.449 IDR por litro, frente a los 17.525 IDR por litro anteriores; Oilita 17.264 IDR por litro, frente a los 17.453 IDR por litro anteriores.

Además, la harina de trigo a granel costaba Rp. 9.664 por kg, frente a las Rp. 9.768 por kg; luego harina de trigo envasada 12.729 IDR por kg, frente a los 12.953 IDR por kg anteriores.

El producto básico de caballa tiene un precio de 42.366 IDR por kg, frente a los 41.881 IDR por kg anteriores; pescado caballa 35.105 IDR por kg, frente a los 34.616 IDR por kg anteriores; chano 34.784 IDR por kg, frente a los 34.829 IDR por kg anteriores.