Precios de las motocicletas Aprilia en octubre de 2025: a partir de 60 millones de IDR

VIVA.co.id – No aprilia Desde hace mucho tiempo es conocida como una de las marcas de motos más prestigiosas de Italia. Con un fuerte ADN de competición, cada modelo Aprilia combina siempre altas prestaciones, diseño agresivo y tecnología adaptada directamente de la pista de MotoGP.

En Indonesia, Aprilia está bajo el auspicio de PT Piaggio Indonesia y ofrece una serie de modelos superiores de varios segmentos, que van desde scooters urbanos adecuados para el uso diario hasta motos deportivas de alto rendimiento que pueden proporcionar una sensación diferente.

Visto VIVA Automotriz en el sitio web oficial, lunes 20 de octubre de 2025, precio ofrecido por el caballo de hierro Aprilia a partir de 60 millones de IDR. Los siguientes precios se aplican a la carretera en Yakarta, incluidos impuestos y tasas administrativas para vehículos nuevos.

El modelo más asequible actualmente es la Aprilia SR-GT 200 a un precio de 60.000.000 IDR. Este scooter de estilo aventurero está dirigido a conductores que buscan un equilibrio entre comodidad y capacidad de navegación.



Lanzamiento de la moto automática Aprilia SR-GT 200 en Yakarta.

La versión SR-GT Sport 200 también tiene un precio de 60.000.000 IDR y ofrece una apariencia más dinámica con un toque deportivo típico de Aprilia.

Para los fanáticos del estilo de carreras, Aprilia presenta la réplica SR-GT por 62.000.000 IDR, que está directamente inspirada en la motocicleta de carreras Aprilia RS-GP en el evento de MotoGP, que actualmente es el pilar de los corredores Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Pasando a la clase media, Aprilia ofrece un trío de motos con motores de 660 cc que son la columna vertebral de sus prestaciones. La Aprilia RS 660, que lleva el verdadero espíritu superdeportivo, se vende por 632.000.000 IDR. Esta moto tiene fama de tener el equilibrio perfecto entre gran potencia y agilidad típica de las motos italianas.

Mientras tanto, la Aprilia Tuono 660 está disponible en una versión desnuda, más cómoda para el uso diario. El precio de esta moto es de 612.000.000 IDR, ofreciendo una posición de conducción más erguida sin perder su carácter deportivo.

Para los ciclistas a los que les gusta viajar o explorar pistas todoterreno, la Aprilia Tuareg 660 es la mejor opción en este segmento a un precio de IDR 662.000.000. Esta moto de aventura combina dureza, comodidad y tecnología avanzada adecuada para viajes largos.



La motocicleta Aprilia Tuareg 660 presente en Indonesia