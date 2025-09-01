Precios de GLP recortados por Rs. 51.50 a partir de septiembre, no hay alivio para el cilindro doméstico







En medio de la creciente tensión comercial global, Petróleo indio Las compañías de marketing han reducido las tasas de cilindros comerciales de gas licuado de petróleo (GLP) de 19 kg por Rs 51.50. Estos precios entrarán en vigencia a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, no ha habido cambios en los precios de 14,2 kg de cilindros nacionales.

El precio de venta minorista de un cilindro de GLP de 19 kg en Delhi será de Rs 1.580 a partir del 1 de septiembre, citando un gran alivio de la inflación inclinada.

Con el precio minorista de un cilindro comercial de GLPG de 19 kg en Delhi hasta Rs 1.580, desde Rs 1.631.50, las personas en todo el país experimentarán un suspiro de alivio de los precios de los combustibles altos del cielo.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los precios comerciales de GLP en Kolkata, Mumbai y Chennai se revisarán hasta Rs 1.684, Rs 1.531.5 y Rs 1.738, respectivamente, según la Indian Oil Corporation.

Mientras tanto, los precios de los cilindros de 14,2 kg seguirán siendo los mismos que fueron revisados ​​temprano el 8 de abril de 2025. En DelhiUn cilindro cuesta Rs 853, mientras que en Chennai, Kolkata y Mumbai, los precios se han mantenido en Rs 868.50, Rs 879 y Rs 852.50, según los datos disponibles en Indian Oil Corporation.

La agencia de noticias ANI también informó que la reducción de los precios beneficiará a las empresas más pequeñas en toda la capital nacional que dependen de cilindros, incluidas tiendas más pequeñas, hoteles y negocios de alimentos, para su trabajo diario.

A principios de agosto, Ministro de Petróleo de la Unión, Hardeep Singh Puri Elogió la reciente decisión del centro de pagar Rs 30,000 millones de rupias a las compañías petroleras en 12 partes, lo que ha mantenido los precios del gas licuado de gas petrolero en el país.

Además, el Gabinete de la Unión, el 8 de agosto, dirigido por el primer ministro Narendra Modi, también aprobó una compensación de Rs 30,000 millones de rupias para pagar en doce partes a las compañías petroleras para ayudar a mantener estables los precios de los GLP a pesar de la incertidumbre global.

Teniendo en cuenta que los cambios de precios frecuentes probablemente pueden afectar las empresas comerciales y las pequeñas empresas que dependen en gran medida del GLP para sus operaciones, la disminución de los precios de GLP justo antes de la temporada festiva puede ser un gran impulso para la economía.

(Con entradas de ANI)





