Precios de chiles, huevos y pollo han bajado, consulta el listado completo

Jacarta – Bank Indonesia a través del Centro de Información Precio Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) informa los precios de las materias primas chile pimienta de cayena roja hasta Rp 67.300 por kilogramo (kg).

Los datos de PIHPS publicados el sábado por la mañana también registraron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó los 47.150 IDR. por kilogramoel precio de los chiles rojos rizados es de 49.100 IDR por kg y el precio de los pimientos de cayena verdes es de 62.800 IDR por kg.

Luego, el precio de los huevos de gallina de pura raza cayó ligeramente a 32.750 IDR por kg, y el precio carne El pollo de raza también bajó a 41.500 rupias por kg.

Verdulero clasificando chiles Foto : ENTRE FOTOS/Asep Fathulrahman

Entonces el precio de las chalotas es de 50.350 IDR por kg, y el precio del ajo es de 40.400 IDR por kg.

Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.400 IDR por kg, el precio del arroz de calidad inferior II es de 14.350 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 15.900 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio del arroz de calidad media II es de 15.750 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 17.050 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 16.600 IDR por kg.

Además, PIHPS también señaló que el precio de la carne de vacuno de calidad I era de 141.900 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II era de 134.250 IDR por kg.

El siguiente precio de los productos básicos, a saber, el precio del azúcar granulada de primera calidad, se registró en 19.800 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.200 IDR por kg.

Además, el precio del aceite de cocina a granel es de 18.900 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.550 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.450 IDR por litro.