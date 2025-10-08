Precios de chiles, chalotas, arroz y carne vacuna han vuelto a bajar, consulta la lista

Miércoles 8 de octubre de 2025 – 10:14 WIB
Jacarta – Agencia Nacional de Alimentos también conocida como Bastardo informe, precio chile La pimienta de cayena roja cayó a 45.816 IDR por kilogramo (kg) desde los 46.960 IDR por kg anteriores, el precio de los chiles rojos rizados fue de 54.132 IDR por kg o menos que 58.990 IDR por kg, y el precio de los chiles rojos grandes fue de 47.393 IDR por kg o menos de 51.408 IDR por kg.
Los datos del Panel de Precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también registraron precios. cebolla roja 38.406 IDR por kg o menos que los 38.562 IDR por kg anteriores, y el precio del ajo en bulbo es 37.347 IDR por kg o más que 37.293 IDR por kg.
Mientras tanto precio arroz prima IDR 15.953 por kg o menos de IDR 16.046 por kg, el precio del arroz mediano cayó a IDR 13.669 por kg desde IDR 13.884 por kg, y el precio del arroz SPHP IDR 12.472 por kg o menos de IDR 12.535 por kg.
El producto básico de maíz a nivel de agricultor se registró en 6.594 IDR por kg, frente a los 6.695 IDR por kg anteriores; La soja seca (importada) tenía un precio de 10.677 IDR por kg, frente a los 10.712 IDR por kg anteriores.
Entonces carne de res pura IDR 134.326 por kg por debajo de los IDR 134.857 por kg anteriores, carne de pollo de pura raza IDR 38.088 por kg por debajo de los IDR 38.097 por kg anteriores, luego huevos de gallina de pura raza IDR 30.342 por kg por encima de los IDR 30.233 por kg anteriores.
Mientras tanto, el azúcar de consumo tiene un precio de 18.155 IDR por kg, frente a los 18.055 IDR por kg.m anteriores, y la sal de consumo tiene un precio de 11.193 IDR por kg, ligeramente por debajo de los 11.558 IDR por kg del día anterior.
Luego, el aceite de cocina envasado cuesta 21.160 IDR por litro, frente a los 21.005 IDR por litro anteriores; aceite de cocina a granel 17.382 IDR por litro, frente a los 17.509 IDR por litro anteriores; Oilita 17.031 IDR por litro, frente a los 17.511 IDR por litro anteriores.
Además, la harina de trigo a granel costaba 9.803 IDR por kg, frente a los 9.842 IDR por kg anteriores; luego harina de trigo envasada 12.749 IDR por kg, frente a los 12.994 IDR por kg anteriores.
El producto básico de caballa tiene un precio de 43.556 IDR por kg, frente a los 41.948 IDR por kg anteriores; atún 35.992 IDR por kg, frente a los 34.878 IDR por kg anteriores; chano 35.724 IDR por kg, frente a los 35.198 IDR por kg anteriores.
Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importada) tiene un precio de 95.859 IDR por kg, frente a los 105.828 kg anteriores, la carne de búfalo fresca local cuesta 138.571 IDR por kg, frente a los 141.042 IDR por kg anteriores.