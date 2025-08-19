Precios de chile, cebollas, arroz, para carne baja, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo informar ese precio chile Cayena roja a nivel de consumidor de RP 41,587 por kilogramo (kg), en comparación con el precio anterior a Rp 47,009 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta se observaron el martes por la mañana, el precio del chile rojo rizado fue de 38,967 por kg o menos de Rp 41,571 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de 38.806 por kg o menos del precio anterior de Rp 41,791 por kg.

Entonces el precio cebolla Red RP 44,815 por kg o abajo del anterior RPV52,123 por kg, y el precio del ajo Bonggol Rp 36,059 por kg o por debajo del día anterior con RP 38,045 por kg.

Comerciantes de verduras y especias en el mercado tradicional de Kemirimuka Beji, DePok Foto : Vivanews / Zahrul Darmawan (Depok)

Mientras que el precio arroz RP premium. 15,909 por kg o por debajo de Rp 16,151 por kg por kg, el precio del arroz medio es RP 14,084 por kg o por debajo de Rp 14,347 por kg, y el precio de la estabilidad del arroz es suministro Precio de alimentos (SPHP) RP 12,481 por kg o delgado de Rp 12,587 por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del criador se registra a Rp 6,102 por kg o menos de RP 6,497 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,615 por kg o menos de RP 10,761 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 133,851 puro por kg o abajo de RP 134,954 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 103,958 por kg o abajo de RP 105,888 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 137,105 por kg o de Rp 141,722 por kg.

El precio del pollo de raza pura es RP El precio del consumo de azúcar es RP. 17,943 por kg o delgado de Rp. 18,196 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,188 por kg o menos desde el día anterior de Rp 11,575 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,389 por litro o abajo de RP. 20,821 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17.092 por litro o abajo de RP. 17,511 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,209 por litro o abajo de RP. 17,523 por litro.

La Asociación de predicción de importación de harina de 2015 disminuye Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Además, el precio de la harina a granel es RP 9,360 por kg o por debajo de RP 9,756 por kg, mientras que el precio de la harina envasada de harina es de 12,598 por kg o por debajo de RP 12,985 por kg.

Para una serie de productos, como la caballa registrada al precio de Rp 42,016 por kg o del revés del anterior RP 41,740 por kg. Luego, el precio del atún es RP 34,699 por kg o más del anterior RP 34,621 por kg, y el precio del pez leche es RP 33,903 por kg o menos de RP 34,444 por kg.