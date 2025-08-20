Precios de chile, cebollas, arroz, hasta la carne baja, revise la lista completa

Yakarta, Viva – Alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 39,545 por kilogramo (kg) en comparación con el anterior RP 48,147 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana, agosto de 2025, también mostraron el precio del chile rojo rizado RP 32,727 por kg o por debajo de RP 42,083 por kg, y el precio de los grandes chiles rojos fue de Rp 30,500 por kg o abajo de RP 42,355 por kg.

Mientras que el precio cebolla Red IDR 46,700 por kg o abajo de IDR 51,575 por kg, y el precio de la matrícula de ajo es IDR 33,200 por kg o menos de IDR 38,615 por kg.

Mientras que el precio arroz RP premium. 15,071 por kg o abajo de RP. 16,247 por kg, el precio del arroz medio es RP. 13,667 por kg o abajo del día anterior de RP. 14,485 por kg, y el precio de la estabilidad de la oferta de arroz Precio de alimentos (SPHP) RP 12,500 por kg o delgado de Rp 12,627 por kg.

También hay precios carne de res Rp 131,111 puro por kg o abajo de RP 135,243 por kg, el precio de la carne de pollo es de 33,143 por kg o menos de RP 35,389 por kg, y el precio de un huevos de pollo Rp 29,299 por kg o abajo de RP 29,668 por kg.

Además, el precio de las semillas secas (importadas) RP. 9,986 por kg o menos de RP 10,755 por kg, el precio de la harina a granel es RP 9,467 por kg o por debajo de Rp 9,815 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,393 por kg o por debajo de RP 13,157 por kg.

Entonces el precio del consumo de azúcar es RP. 17.893 por kg o cayeron ligeramente de RP. 18,303 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 12,000 por kg o menos desde el día anterior de Rp 11,718 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina empaquetado RP. 18.040 por litro o abajo de RP

Además, el precio del pescado hinchado es de 36,500 por kg o menos de Rp 42,238 por kg, el precio del atún RP 34.00 por kg o abajo de RP 34,945 por kg, y el precio del pez leche es RP 37,000 por kg o abajo de Rp 35,181 por kg.