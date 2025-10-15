Precios de carne de res, pollo, huevos, chiles y arroz han vuelto a bajar, consulta la lista

Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas precio chile La pimienta de cayena roja cayó a 42.405 IDR por kilogramo (kg), desde los 44.656 IDR por kg anteriores.

Los datos del Panel de Precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos rizados era de 53.141 IDR por kg o menos que 57.588 IDR por kg, y el precio de los chiles rojos grandes era de 45.826 IDR por kg o menos que de 50.430 IDR por kg.

El precio de las cebollas rojas es de 38.540 IDR por kg, frente a los 39.011 IDR por kg anteriores, y el precio del ajo en bulbo es de 36.176 IDR por kg o frente a 37.247 IDR por kg.

Vendedor de carne de pollo en el mercado tradicional.

Mientras tanto precio arroz prima de 15.844 IDR por kg o menos que 16.023 IDR por kg, el precio del arroz mediano cayó a 13.625 IDR por kg desde 13.913 IDR por kg, y el precio del SPHP fue de 12.456 IDR por kg o ligeramente menos que 12.534 IDR por kg.

El producto básico de maíz a nivel de agricultor se registró en 6.266 IDR por kg, frente a los 6.657 IDR por kg anteriores; Soja de semilla seca (importada) 10.651 IDR por kg, frente a los 10.700 IDR por kg anteriores.

Entonces, carne de res 133.413 IDR puros por kg, frente a los 135.292 IDR por kg anteriores, pollo carrera IDR 37.291 por kg por debajo del anterior IDR 38.206 por kg, luego huevo pollo de pura raza Rp. 30.189 por kg, frente a las Rp. 30.576 por kg.

Mientras tanto, el azúcar de consumo tiene un precio de 17.917 IDR por kg, frente a los 18.110 IDR por kg anteriores, y la sal de consumo tiene un precio de 11.498 IDR por kg, frente a los 11.644 IDR por kg del día anterior.

Luego, el aceite de cocina envasado cuesta 20.585 IDR por litro frente a los 21.026 IDR por litro anteriores; aceite de cocina a granel 17.327 IDR por litro, frente a los 17.505 IDR por litro anteriores; Oilita 17.236 IDR por litro, frente a los 17.504 IDR por litro anteriores.

Además, la harina de trigo a granel costaba Rp. 9.445 por kg, frente a las Rp. 9.823 por kg; luego harina de trigo envasada Rp. 12.565 por kg, frente a las Rp. 13.107 por kg.

El producto básico de caballa tiene un precio de 42.456 IDR por kg, frente a los 42.183 IDR por kg anteriores; pescado caballa 34.233 IDR por kg frente a los 35.025 IDR por kg anteriores; chano 33.121 IDR por kg, frente a los 35.210 IDR por kg anteriores.