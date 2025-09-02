Precios de carne de res, arroz, chile a cebolla hacia abajo simultáneamente, consulte la lista

Jacarta. Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo precio de informes chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 43,121 por kilogramo (kg), por debajo de RP 45,491 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también señalaron, el precio del chile rojo rizado fue de 43,351 por kg o cayó de Rp 44,059 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de 40,888 por kg o abajo de RP 42,357 por kg.

Mientras que el precio cebolla Red RP 43,095 por kg o cayó del anterior RP 46,018 por kg, y el precio del ajo Bonggol Rp 36,719 por kg o por debajo de RP 38,129 por kg.

Precio arroz RP premium. 16,057 por kg o abajo de RP. 16,199 por kg, el precio del arroz medio es RP. 13,882 por kg o abajo de RP. 14.087 por kg, y el precio de la estabilidad de la oferta de arroz Precio de alimentos (SPHP) RP 12,561 por kg o caído de RP 12,599 por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del criador se registra a Rp 6,582 por kg o por debajo del anterior RP 6,628 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,701 por kg o menos de RP 10,755 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 135,447 puro por kg o abajo de RP 135,090 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 101,502 por kg o por debajo de RP 105,070 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 140,000 por kg o más de RP 141,845 por kg.

Mientras que el precio de la carne de pollo es RP. 35,829 por kg o menos de RP 36,172 por kg, y el precio de un huevo de gallina es RP. 29,385 por kg o abajo de RP. 29,571 por kg.

Además, el precio del consumo de azúcar es RP. 18,136 por kg o abajo de RP. 18,268 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,541 por kg o por debajo de Rp 11,694 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,770 por litro o abajo de RP. 20,933 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,328 por litro o abajo de RP. 17,527 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17.418 por litro o abajo de RP. 17,569 por litro.

Luego, el precio de la harina a granel es RP 9,642 por kg o por debajo del anterior RP 9,835 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,822 por kg o menos de RP 13,201 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 41,695 por kg o superior del anterior RP 41,674 por kg, el precio del atún RP 34,681 por kg o arriba del anterior RP 34,507 por kg, y el precio del pez lácteo fue RP 34,061 por kg o de RP 34,844 per kg.