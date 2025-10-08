Precios de BYD, consejos de servicio de automóviles y precio utilizado de Ioniq 5

Yakarta, Viva – El martes 7 de octubre de 2025, Viva Automotive Resumir las noticias más leídas que es viral, de las actualizaciones precio Auto eléctrico Byd a punta servicio de coche En medio de los atascos de la ciudad. ¡Vamos, eche un vistazo al resumen para que esté listo para elegir el vehículo de sus sueños o cuidar su automóvil correctamente!

1. El último precio de los autos eléctricos Byd octubre de 2025: Dolphin, Seal, Atto y Sealion

BYD Strengthening the EV Indonesia Market with Dolphin Rp369-429 Million (City Car, Torque 180 Nm, Range 410 Km), M6 Rp383-463 Million (MPV 6-7 Seater, 120 kw, Range 420 km), Sealion 7 Rp629-719 Million (SUV Premium, 230 KW, Range 567 Km) (entry-level, 55 kw, range 300 km) y sellar RP639-750 millones (sedán, rango de 650 km). Leer más

2. Servicio de automóviles, ¿seleccionar según la distancia o el tiempo de uso? Esta es la explicación

En los atascos de tráfico como Yakarta, el servicio basado en el tiempo es más recomendado que el kilometraje debido a los atascos de tráfico porque la combustión es imperfecta, las pilas de carbono y el petróleo se dañan fácilmente a pesar de baja distancia. Auto2000 recomienda el servicio cada 6 meses (o antes de> 10,000 km), para evitar huelgas, aumentar la eficiencia del combustible y extender la vida útil de componentes como la transmisión y los frenos. Leer más

3. Precio de Hyundai usado Ioniq 5 Dependiendo de la condición, la diferencia es hasta RP. 300 millones

Hyundai Ionniq 5 Los IIM 2022

El precio del IONIQ usado 5 de octubre de 2025 rp.445-605 millones dependiendo del año (2023: RP445 millones para 40-45 mil km; 2024: RP475-499 millones por <10 mil km), con una depreciación del 20-35% del nuevo precio de RP738.3 millones gracias a la producción local y la bancos de la batería larga. Este SUV eléctrico tiene una batería de 58-72.6 kWh (451 km WLTP) y la función V2L, pero debe verificar la condición de la batería en el taller oficial antes de comprar. Leer más