Precios de boletos del equipo nacional de Indonesia vs. Kuwait y Líbano en el primer día de la FIFA septiembre de 2025

VIVA – PSSI lanzó oficialmente el calendario del partido, así como el precio del boleto para el partido de la jornada de la FIFA, septiembre de 2025. Equipo nacional Indonesia recibirá a Kuwait el viernes 5 de septiembre de 2025, y el Líbano el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Oficial: Calendario del equipo nacional de Indonesia contra Kuwait y Líbano en el primer día de la FIFA septiembre de 2025



Los dos partidos se llevarán a cabo en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya, a partir de las 20.30 WIB. Este partido es la preparación final del equipo de Garuda antes de la cuarta ronda de calificación. 2026 Copa del Mundo Zona asiática en octubre.

El anuncio oficial se realizó a través de una cuenta de Instagram Equipo nacional indonesio. Los boletos se pueden comprar en línea a través de la solicitud Livin ‘Sukha de Bank Mandiri.

Leer también: Mees Hilgers fue tachado por el FC Twente, ¿se ha unido oficialmente a Crystal Palace?



Precio Boleto del equipo nacional indonesio VS Kuwait (5 de septiembre de 2025)

Mandiri Premium West – IDR 250,000

Leer también: Reconocimiento del entrenador de Uzbekistán después de ser golpeado por el equipo nacional indonesio en la Copa de Independencia



Freeport Garuda West – Rp200.000

Aqua Garuda East – RP2

Astra Financial Garuda North – RP125.000

Indosat Garuda South – IDR 125,000

Indomilk Upper Garuda – IDR 75,000

Precios de boletos del equipo nacional indonesio vs. Líbano (8 de septiembre de 2025)

Mandiri Premium West – IDR 400,000

Freeport Garuda West – RP300.000

Aqua Garuda East – RP300.000

Astra Financial Garuda North – Rp150.000

Indosat Garuda South – RP150,000

Indomilk Upper Garuda – IDR 100,000

Se prevé que el entusiasmo de los seguidores sea alto, considerando que los dos oponentes que enfrentan son el equipo fuerte de Asia Occidental, que tiene un estilo de interpretación similar a los posibles oponentes indonesios en Calificación de la Copa Mundial 2026.