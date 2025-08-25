Precios de arroz, chile, cebollas, a carne baja, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia de Alimentos Nasasas Bastardo informar ese precio arroz RP premium. 15,858 por kilogramo (kg) o abajo de RP. 16.087 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el lunes por la mañana también señalaron que el precio del arroz medio fue de Rp 13,877 por kg o baja RP. 14,219 por kg, y el precio de la estabilidad del arroz Precio de alimentos (SPHP) RP 12,563 por kg o delgado de Rp 12,577 por kg.

Mientras que el precio chile Cayena roja a nivel de consumidor RP 41,030 por kg de RP 45,702 por kg, chile rojo rizado RP38,301 por kg o menos de RP 40,465 por kg, y el precio del gran chile rojo RP 38,113 por kg o menos de RP 41,210 por kg.

Entonces el precio cebolla Red IDR 43,490 por kg o abajo de IDR 48,265 por kg, y el precio de los tuberculos de ajo es IDR 35,570 por kg o menos de IDR 37,925 por kg.

Luego, el precio del maíz a nivel del agricultor se registra a Rp 6,413 por kg o menos de Rp 6,701 por kg, el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,559 por kg o menos de RP 10,770 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 134,410 puro por kg o abajo de RP 135,120 por kg, el precio de la carne de búfalo congelado (importación) RP 101,326 por kg o abajo de RP 105,388 kg y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 139,118 por kg o abajo de RP 140,915 por kg.

Mientras que el precio de la carne de pollo es de 35,573 por kg o más del anterior RP 35,282 por kg, y el precio de un Pollo Huevos Rp 29,069 por kg o menos de RP29,197 por kg.

También hay un precio de consumo de azúcar de RP. 17,939 por kg o abajo de RP. 18,162 por kg, y el precio de la sal de consumo es de Rp 11,310 por kg o menos desde el día anterior de Rp 11,581 por kg.

Además, el precio de la harina a granel es RP 9,585 por kg o por debajo de Rp 9,703 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,665 por kg o menos de Rp 12,919 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina está empaquetado RP. 20,312 por litro o abajo de RP. 20,731 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 17,192 por litro o abajo de RP. 17,501 por litro, y el precio del petróleo es RP. 17,266 por litro o abajo de RP. 17.456 por litro.

Finalmente, por el precio de los productos de pescado hinchados de RP 41,818 por kg o del lado de las 41,431 de RP anteriores por kg, el precio del atún 34,423 por kg o del anterior de los 34,360 por kg anteriores, y el precio de la leche fue de Rp 33,813 por kg o más de RP 34,264 por kg.