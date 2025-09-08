Precios de arroz, chile, carne de res hasta que los huevos de gallina cayeron simultáneamente, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz La prima a nivel del consumidor es RP. 15,733 por kilogramo (kg) o por debajo de Rp 16,160 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el lunes por la mañana también se observaron, el precio del arroz medio es de 13,759 por kg o por debajo de Rp 14,141 por kg, y el precio de la estabilidad del arroz Precio de alimentos (SPHP) RP 12,592 por kg o más de RP 12,553 por kg antes.

Entonces el precio chile RED RED RECT 41,920 por kg o abajo de RP 49,491 por kg, el precio del gran chile rojo Rp 34,167 por kg o abajo de RP 43,708 por kg, y el precio de la pepper de Cayena roja RP 39,043 por kg o de Rp 45,634 por kg.

Comerciantes de verduras en los mercados tradicionales. Foto : Agencia de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO)

Entonces el precio carne de res Rp puro. 131,036 por kg o abajo de RP. 135,632 por kg, el precio del pollo de raza pura es de Rp 35,577 por kg o por debajo de Rp 36,320 por kg, y el precio huevo de gallina Raza rp. 29,021 por kg o abajo de RP. 29,631 por kg.

Además, el precio del maíz a nivel del agricultor es de 6,169 por kg por debajo de Rp 6,602 por kg, el precio de las semillas secas (importación) RP 10,732 por kg o por debajo de RP 10,773 por kg.

El precio de los chalotes es RP. 41,192 por kg o abajo de RP. 44,479 por kg, y el precio del ajo Bonggol es RP. 35,615 por kg o abajo de RP. 38,075 por kg.

Además, el precio del consumo de azúcar es RP. 17,904 por kg o por encima del anterior RP 18,254 por kg, y el precio de sal de consumo de RP 10,962 por kg o menos de RP 11,702 por kg.

Luego, el precio del aceite de cocina empaquetado Rp 20,860 por litro o por debajo de Rp 20,933 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es de 17,575 por litro o arriba de RP17,544 por litro, y el precio del aceite es RP 17,291 por litro o abajo de Rp 17,521 por litro.

Mientras que el precio de la harina a granel es de Rp 9,680 por kg o por debajo de Rp 9,812 por kg, y el precio de la harina envasado Rp 12,462 por kg o por debajo de RP 13,107 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 41,818 por kg o menos de Rp 41,934 por kg, el precio del atún es de 36,708 por kg o arriba de RP 34,579 por kg, y el precio del pez leche es de 39,647 por kg o por debajo de RP 35,095 per kg.