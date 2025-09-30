Precios de arroz, chile, azúcar, carne de res, hasta que cocine el aceite en picado nuevamente, consulte la lista

Martes 30 de septiembre de 2025 – 10:30 Wib
Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa, el precio arroz El medio a nivel del consumidor cayó a Rp 13,583 por kilogramo (kg), de la anterior RP 13,828 por kg.
Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también se observaron, el precio del arroz premium fue de 15,896 por kg o menos de 15,966 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12,440 por kg o de Rp 12,553 por kg.
Entonces el precio chile Cayena roja a RP 45,705 por kg o abajo de RP47,583 por kg antes. El precio del chile rojo rizado es RP. 51,092 por kg o abajo de RP. 59,208 por kg, y el precio del gran chile rojo es RP. 46,854 por kg o abajo de RP. 51,359 por kg.
Luego, el precio del maíz a nivel del agricultor se registró a Rp 6,348 por kg por Rp6,624 por kg anteriormente; Soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,586 por kg cayó de RP10,679 por kg.
La siguiente cebolla es RP38,427 por kg del anterior RP38,375 por kg, ajo Bongk a RP36,229 por kg del día anterior de RP37,195 por kg.
Entonces carne de res Rp135,137 puro por kg cayó de RP135,050 por kg, pollo de raza pura RP37,006 por kg cayó de RP38,356 por kg, luego los huevos de gallina RP30,086 por kg aumentaron de RP29,974 por kg.
Mientras tanto, azúcar El consumo al precio de RP17,917 por kg cayó de RP18,048 por kg.
Entonces, aceite de cocción Embalaje RP20,493 por litro cayó de RP20,884 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,250 por litro cayó de RP17,584 por litro; Aceite RP17,184 por litro cayó de RP17,460 por litro.
Además, la harina a granel de Rp9,358 por kg cayó de RP9,776 por kg anteriormente; Luego, la harina de harina envasada RP12,369 por kg cayó del anterior RP12,982 por kg.
Los productos de pescado hinchados a Rp41,658 por kg cayeron de RP41,729 por kg anteriormente; TUNA RP34,380 por kg cayó de RP34,602 por kg; Milkfish RP31,701 por kg cayó de RP34,973 por kg.
Además, el consumo de sal al precio de Rp10,718 por kg cayó ligeramente del día anterior de Rp11,616 por kg.
Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) al precio de Rp92,000 por kg por Rp105,828 kg, carne de búfalo fresca local Rp147,500 por kg aumentó de RP140,612 por kg.
