Precios de arroz, chile, ajo, hasta que el aceite de cocina esté compacto, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz El medio a nivel del consumidor cayó a Rp 13,565 por kilogramo (kg) del anterior RP 13,835 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el lunes por la mañana también se observaron, el precio del arroz premium fue de 15,920 por kg o por debajo de Rp 15,965 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 12,452 por kg o más de RP12,536 por kg.

También lo es el precio chile Cayenne rojo RP. 46,153 por kg o caídos de RP. 47,887 por kg, el precio del chile rojo rizado fue RP. 53,624 por kg o caídos de RP. 59,643 por kg, y el precio de un gran chile rojo fue de Rp 45,487 por kg o por debajo de Rp 50,857 por kg.

Comerciantes de arroz en Kuningan.

El precio de los productos básicos del maíz a nivel de agricultores registró Rp6,244 por kg por Rp6,667 por kg; Soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,519 por kg cayó de RP10,717 por kg.

A continuación, la cebolla RP39,713 por kg aumentó de rp38,804 por kg, ajo Bonggol al precio de RP36,958 por kg cayó desde el día anterior de RP37,313 por kg.

Luego, la carne pura RP135,540 por kg aumentó de RP135,043 por kg, el pollo de raza pura RP38,437 por kg aumentó de RP38,226 por kg, luego los huevos de gallina RP30,171 por kg aumentaron de RP29,969 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp18,116 por kg aumentó de RP18,051 por kg antes.

Entonces, aceite de cocción Embalaje RP20,758 por litro cayó de RP20,904 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,295 por litro cayó de RP17,508 por litro; Aceite RP17,429 por litro cayó de RP17,441 por litro.

Además, la harina a granel de Rp9,487 por kg cayó de RP9,758 por kg anteriormente; Luego, la harina envasada RP12,486 por kg cayó de RP12,957 por kg.

Los productos de pescado hinchados al precio de Rp41,645 por kg aumentaron de Rp41,777 por kg; TUNA RP36,444 por kg aumentó del anterior RP34,602 por kg; Milkfish RP37,341 por kg aumentó del anterior RP35,209 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp10,837 por kg cayó ligeramente del día anterior de Rp11,592 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP100,455 por kg cayó de RP103,977 kg, carne de búfalo fresca local RP135,556 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP141,458 por kg.