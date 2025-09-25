Precios de arroz, cebollas, chile rizado, huevos y aceite de cocción, consulte la lista

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa, el precio arroz El medio a nivel del consumidor cayó a Rp 13,731 por kilogramo (kg), de la anterior RP 13,999 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el jueves por la mañana también señalaron, el precio del arroz premium fue de 15,928 por kg o era del anterior Rp 16,063 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de 12,524 por kg de Rp 12,543 por kg.

Luego, el precio de la pimienta de cayena roja aumentó a Rp 48,171 por kg de Rp 48,501 por kg, precio Chile rojo rizado Rp. 59,225 por kg o abajo de RP. 60,736 por kg, y el precio del gran chile rojo es RP. 49,116 por kg o abajo de RP. 51,362 por kg.

Los comerciantes muestran ajo que cuesta hasta RP. 55 mil por kilogramo en uno de los mercados en Gianyar Regency, Bali, martes 11 de julio de 2023.

Los criadores de productos básicos de maíz de jardín de infantes registraron RP6,581 por kg por debajo de los Rp6,730 anteriores por kg; Soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,661 por kg cayó de RP10,726 por kg.

Próximo cebolla RP38,825 rojo por kg cayó de RP39,959 por kg, ajo Bongk a Rp36,798 por kg desde el día anterior de RP37,584 por kg.

Luego, la carne pura RP135,275 por kg aumenta de RP134,696 por kg, pollo de raza pura RP38,630 por kg aumenta de RP38,626 por kg, luego huevo El pollo Rp30,026 por kg cayó de RP30,101 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de RP18,047 por kg cayó de RP18,179 por kg.

Entonces, aceite de cocción Embalaje RP20,683 por litro cayó de RP21,028 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,423 por litro cayó del anterior RP17,555 por litro; Aceite RP17,423 por litro cayó de RP17,536 por litro.

Además, la harina a granel Rp9,664 por kg aumentó de RP9,836 por kg antes; Luego, la harina de harina envasada RP12,790 por kg cayó del anterior RP13,096 por kg.

Los productos de pescado hinchados a Rp41,794 por kg aumentaron de Rp41,741 por kg antes; TUNA RP34,642 por kg cayó de RP34,957 por kg; Milkfish Rp34,665 por kg cayó de RP35,579 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp11,446 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,718 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a Rp104,140 por kg cayó de RP106,311 kg, carne de búfalo fresca local Rp140,333 por kg cayó de la anterior RP140,500 por kg.