Precios de arroz, cebollas, chile, carne de pollo, hasta que se caiga el aceite, consulte la lista

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa, por kg a partir del 1 de octubre de 2025 precios arroz El medio a nivel del consumidor cayó a Rp 13,747 por kilogramo (kg), de la anterior RP 13,856 por kg.

Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta también registraron el miércoles, el precio del arroz premium fue de 15,973 por kg o se redujo de 15,982 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 12,485 por o kg de Rp 12,546 por kg.

Siguiente precio cebolla Rp rojo. 38,067 por kg o abajo de RP. 38,674 por kg, y el precio de la matrícula del ajo es de 36,582 por kg o por debajo de RP 37,239 por kg.

Los comerciantes de pollos sirven compradores en el Centro de Market.

El precio de los productos de maíz a nivel del criador se registró a Rp 6,473 por kg o menos de RP 6,633 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,356 por kg o cayó de RP 10,718 por kg.

A continuación, productos básicos chile rojo rizado al precio de Rp56,163 por kg por Rp58,575 por kg; Luego, un gran chile rojo al precio de Rp49,191 por kg cayó de RP51,268 por kg; Red Cayenne Pepper Rp46,671 por kg cayó de RP47,233 por kg.

Entonces la carne pura RP135,671 por kg aumenta del anterior RP135,068 por kg, pollo La raza RP37,763 por kg cayó de RP38,328 por kg, luego los huevos de gallina RP30,207 por kg aumentaron de RP30,073 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp17,963 por kg cayó de los RP18,065 anteriores por kg.

Luego, el aceite de cocina empaquetado es RP21,090 por litro del anterior RP20,938 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,316 por litro cayó de RP17,557 por litro; Aceite Rp17,187 por litro cayó de RP17,470 por litro.

Además, la harina a granel de Rp9,753 por kg cayó de RP9,792 por kg antes; Luego, la harina de harina envasada RP12,887 por kg cayó del anterior RP12,992 por kg.

Los productos de pescado hinchados a Rp43,769 por kg aumentaron de Rp41,640 por kg antes; TUNA RP36,325 por kg aumentó del anterior RP34,640 por kg; Milkfish RP35,885 por kg aumentó del anterior RP35,055 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp11,130 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,615 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP101,681 por kg cayó de la carne de búfalo fresca local Rp142,500 por kg de RP105,592 kg, RP142,500 por kg de rp141,042 por kg.