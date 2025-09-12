Precios de arroz, cebolla, azúcar, hasta que caiga el aceite de cocina compacto, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz El medio en el nivel del consumidor cayó a RP 13,637 por kilogramo (kg), desde el anterior RP 14,013 por kg.

Leer también: Bulog todavía hace la absorción de grano y arroz doméstico con esquemas comerciales



Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el viernes por la mañana también señalaron el precio del arroz premium al precio de Rp 15,968 por kg o superior al anterior Rp 16,165 por kg y el precio de la oferta de estabilidad de arroz Precio de alimentos (SPHP) RP12,539 por kg o abajo de RP12,564 por kg antes.

Precio cebolla Rp rojo. 40,619 por kg o abajo de RP. 43,134 por kg, y el precio de la matrícula de ajo es de 36,279 por kg o menos del día anterior de Rp 37,812 por kg.

Leer también: El precio de las cebollas, el chile, el azúcar, hasta que el aceite de cocina cae simultáneamente, grabe la lista





Comerciantes de verduras en los mercados tradicionales. Foto : Agencia de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO)

Luego, el precio de la carne pura es RP 135,662 por kg o más de RP 135,343 por kg. El precio de la carne de búfalo congelado es de Rp 103,381 por kg o por debajo de Rp 105,865 kg, y el precio de la carne de búfalo fresca local es RP 140,769 por kg o menos de RP 141,389 por kg.

Leer también: Esta mañana, la realización de la distribución de Banpang alcanzó el 99.29%



También hay precios azúcar Consumo de RP. 18.050 por kg o abajo de RP. 18,197 por kg, y el precio del consumo de sal es de Rp 11,221 por kg o por debajo de Rp 11,884 por kg.

Además, el precio del maíz a nivel de criador es de Rp 6,423 por kg o menos de RP 6,644 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) Rp 10,689 por kg o menos de Rp 10,721 por kg.

A continuación, el precio de la carne de pollo es RP. 37,436 por kg o más de RP

A continuación, precio aceite de cocción Embalaje de Rp 20,601 por litro o por debajo de Rp 20,999 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP 17,142 por litro o abajo de RP17,507 por litro, y el precio del petróleo es de 17,254 por litro o por debajo de Rp 17,565 por litro.

Además, el precio de la harina a granel es RP 9,560 por kg o por debajo de Rp 9,869 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,643 por kg o por debajo de Rp 13,075 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 42,293 por kg o más de RP 42,118 por kg, el precio del atún es de 36,039 por kg o más de RP 35,088 por kg, y el precio de la leche es RP 34,710 por kg o más de RP 35,312 por kg.