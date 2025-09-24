Precios de arroz, carne de res, carne de búfalo hasta que el azúcar esté compacto, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, precio arroz El medio en el nivel del consumidor cayó a Rp 13,150 por kilogramo (kg), del anterior RP 13,879 por kg.

Leer también: Prabowo mostró el stock más alto de Ri Rice, listo para enviar a los palestinos



Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el miércoles por la mañana también se observaron, el precio del arroz premium fue de Rp 17,300 por kg o más de Rp 16,009 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 13,000 por kg o por encima de Rp 12,569 por kg.

Mientras que el precio de la pimienta de cayena roja aumentó a Rp 61,667 por kg de los 48,928 de RP anteriores por kg, el precio del chile rojo rizado fue RP 59,667 por kg o menos de RP 60,767 por kg, y el precio de los chili rojo grande fue de Rp 55,167 por kg o más de RP 50,996 por kg.

Leer también: Revelado en el juicio, resulta que la distribución del azúcar de Inkopkar no falló





Traderos de carne en el mercado slipi en West Yakarta Foto : Viva / Andrew Tito (Yakarta)

Comodidades de soja de semillas secas a RP10,679 por kg cayó de RP10,743 por kg.

Leer también: El precio de las gotas de arroz seguido de chile, cebolla, carne de res a aceite de cocina



A continuación, la cebolla es RP46,200 por kg de Rp40,168 por kg, Bongku Bonggol a Rp37,800 por kg aumentó desde el día anterior de RP37,562 por kg.

Entonces carne de res Rp147,500 puro por kg cayó de RP135,288 por kg, pollo de raza pura Rp43,286 por kg aumentó de RP38,339 por kg, luego los huevos de gallina RP33,800 por kg aumentaron de RP29,992 por kg.

Mientras tanto, azúcar Consumo al precio de RP. 18.600 por kg cayeron de RP. 18,103 por kg.

Luego, el aceite de cocina empaquetado RP23,000 por litro aumentó del anterior Rp20,946 por litro; Aceite de cocina a granel Rp. 20,000 por litro aumentaron de RP17,535 por litro; El aceite RP17,750 por litro aumentó ligeramente del anterior RP17,501 por litro.

Además, la harina a granel de Rp10,000 por kg aumentó de RP9,785 por kg antes; Luego, la harina de harina envasada es RP13,800 por kg de la anterior RP12,992 por kg.

El producto de pescado hinchado al precio de Rp42,857 por kg aumentó de Rp41,617 por kg; TUNA RP35,714 por kg aumentó de RP34,771 por kg; Milkfish RP32,500 por kg cayó de RP35,175 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp9,600 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,609 por kg.

Mientras tanto, carne de búfalo Frozen (importación) al precio de RP807,500 por kg cayó de la anterior RP105,936 kg.