Precios aliados de Xbox revelados: $ 1000 para consola de mano

Microsoft ha establecido los precios de su nuevo Xbox Ally Consolas de juegos portátiles, revelando que la versión premium ejecutará a los clientes casi $ 1,000.

Hecho en asociación con el fabricante de informática y electrónica taiwaneses ASUS, el ROG Xbox Ally ha tenido un precio de $ 599.99 en los EE. UU. El Rog Xbox Ally X, una edición mejorada de la consola, costará $ 1,000.

El Ally X será una mejor compra exclusiva, cuando se trata de minoristas externos fuera de las tiendas Microsoft y Asus, mientras que el aliado regular también estará disponible para su compra en Amazon, Ant Online y Walmart.

Los dispositivos se lanzarán el 16 de octubre. Los pedidos anticipados se abrieron para el aliado y el aliado X el jueves a las 8 pm ET, justo cuando Microsoft y Asus hicieron el anuncio de precios.

Además, Microsoft y ASUS han anunciado una promoción específica de los Estados Unidos que permitirá a los clientes que preordenan a través de la tienda ASUS que ingresan automáticamente en un sorteo para la oportunidad de ganar un paquete que incluye lo siguiente, con 10 ganadores seleccionados:

1x Rog Strix Arion (SSD SSD SSD no incluido)

1x controlador Rog Raikiri

1x conjunto de auriculares inalámbricos Rog Cetra (negro)

1x Rog Bulwark (TV Dock/USB-Hub)

1X Rog Xbox Ally 2-in-1 Premium

Xbox y Asus también revelaron los precios minoristas sugeridos para el Aliado y el Aliado X en las regiones internacionales, como se describe a continuación.