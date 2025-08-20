Precio, descuentos, registrarse en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

En un momento en que los cortadores de cordón pesan cada vez más el valor de la televisión en vivo contra la facilidad de transmisión a pedido, Directv está haciendo su caso como la opción más rentable del mercado. Además de las pruebas gratuitas frecuentes, el streamer también ofrece algunas de las promociones más competitivas para los nuevos suscriptores.

Su nuevo acuerdo ofrece $ 35 de descuento el primer mes y $ 10 de descuento en los próximos dos. Eso significa Directv’s Plan de entretenimiento de nivel de entrada, Lo que generalmente cuesta $ 84.99 al mes, cae a solo $ 49.99 en su primer mes y permanece por debajo de $ 75 para los meses dos y tres. La misma estructura se aplica a través de niveles, desde el Plan de elecciónque comienza en $ 54.99 con las tarifas requeridas en el mes uno, para el todo incluido Plan Premier, que se lanza a $ 129.99. Es la opción fácil cuando se coloca junto a competidores como YouTube TV, Hulu + Live TV y Fubo, cada uno de los cuales ha aumentado los precios al norte de $ 80 para paquetes base con menos opciones premium.

Todos los precios reflejan $ 35 de descuento para 1st Mo.; $ 10 de descuento para MOS. 2-3. Cancelar en cualquier momento. Ver detalles en directv.com/affiliates/stream. *Solo nuevos clientes residenciales. Los servicios se renuevan mensualmente a menos que cancele. Ofertas sujetas a cambios. Tarjeta de crédito req’d. RIST.

Además, cada plan viene con un Prueba gratuita de 5 días para que pruebe el servicio antes de comprometerse con una factura mensual.

Lo que separa a DirecTV del resto del paquete de transmisión no es solo su precio sino su equilibrio de deportes en vivo, entretenimiento y programación de prestigio. Los fanáticos de los deportes, en particular, han gravitado durante mucho tiempo hacia DIRECTV para su amplia selección de redes regionales y nacionales, y estos nuevos puntos de precio hacen que el acceso sea significativamente más accesible. En este momento, los fanáticos del tenis pueden atrapar cada partido de US Open a través de las redes ESPN y el canal de tenis, mientras que los fanáticos del béisbol tienen fácil acceso a la red MLB.

Mientras tanto, la estructura escalonada permite a los hogares escalar sus suscripciones, ya sea que estén buscando una línea de televisión en vivo directa o un acceso completo a canales premium como HBO, Showtime y Starz sin hacer malabares con múltiples aplicaciones y complementos. En una era en la que la fragmentación ha hecho que la transmisión sea más costosa que el cable para muchos consumidores, la simplicidad de un paquete consolidado se ha convertido en su propio punto de venta.

Regístrese en las ofertas de tiempo limitado de DirecTV aquí.