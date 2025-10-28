Precio del X-Trail usado favorito de Paspampres, pegatinas de edad en Japón y la historia del BYD EV King

Jacarta – Comenzando una nueva semana el lunes 27 de octubre de 2025, Viva Automotriz viene con una nueva actualización que actualmente es tendencia. Del precio de un Nissan usado Japón que muestra la edad del conductor, hasta la inspiradora historia de Wang Chuanfu, quien pasó de ser objeto de burlas por parte de Elon Musk a convertirse en rey. móvil electricidad, echemos un vistazo a los tres artículos más populares.

1. Conviértete en el favorito de Paspampres, este es el precio actual de un Nissan X-Trail usado



VIVA Automotive: Nissan X-Trail Generación 1

Los precios de Nissan de primera generación para vehículos usados ​​2001-2005 son ahora de 50 a 90 millones de IDR, la variante automática 4×4 de 2,5 L cuesta de 80 a 90 millones de IDR si está preparada, mientras que el manual de 2,0 L cuesta de 50 millones de IDR; Piezas fáciles, pero revisa el motor y se oxida. Leer más.

2. En Japón, las pegatinas en los coches pueden mostrar la edad del conductor.



Etiqueta de conductor en Japón Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

La marca Wakaba con forma de hoja verde y amarilla es obligatoria para los principiantes en el permiso de conducir durante un año, un símbolo de aprendizaje y precaución, mientras que la marca Koreisha con hojas de cuatro colores es para personas mayores de 70 años (se requieren 75), brindando acceso especial al estacionamiento y una advertencia empática. Japón también tiene pegatinas de tréboles azules y blancos para los discapacitados y alas de mariposa de color verde y amarillo para los sordos, un reflejo de su cultura de respeto mutuo en las carreteras. Leer más.

3. La historia de la persona de la que una vez se burló Elon Musk, que ahora es el rey de los coches eléctricos.



Planta de producción de coches eléctricos de BYD en Changzhou

Wang Chuanfu, un huérfano de un pueblo pobre chino, despierta BYD desde 1995 con un préstamo de 600 millones de IDR, desde baterías para teléfonos móviles a un gigante de los vehículos eléctricos que vende 3 millones de unidades al año y exporta a 60 países, y Blade Battery utilizada por Tesla, con una valoración de 110 mil millones de dólares. Aunque es rico con 24 mil millones de dólares, todavía se muestra modesto en cuanto a crecer económicamente y comer comedores; Después de haber sido objeto de burlas por parte de Musk, BYD ahora está compitiendo con Tesla a través de una innovación persistente. Leer más.