Precio del oro hoy 5 de noviembre de 2025: caída libre de los productos Antam

Jacarta – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tiene un precio de 2.260.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio cayó 26.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 5 de noviembre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.125.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.075 millones de IDR, 10 gramos por 22.095 millones de IDR, 25 gramos por 55.112 millones de IDR y 50 gramos por 110.145 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 220.212 millones de IDR, 250 gramos de 550.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.100.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.180 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.200,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.