Precio del oro hoy 3 de enero de 2026: caída libre de los productos Antam

Jacarta – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tiene un precio de 2.488.000 IDR por gramo en las operaciones de hoy. Este precio cayó 16.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado con datos de la Unidad de Negocio de Procesamiento y Refinación Metal Mulia Antam, sábado 3 de enero de 2026. precio de recompra o recompra Se espera que el oro caiga 17.000 IDR por gramo a 2.346.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.215 millones de IDR, 10 gramos por 24.375 millones de IDR, 25 gramos por 60.812 millones de IDR y 50 gramos por 121.545 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 243.012 millones de IDR, 250 gramos de 607.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.214.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.294 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.428,6 mil millones de IDR.



Metales preciosos oro y plata.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no está incluido. impuesto. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.