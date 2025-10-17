Precio del oro hoy 17 de octubre de 2025 ¡Guau! Antam se dispara IDR 78 mil/gramo, el récord mundial de productos registra el récord más alto

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.485.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en Rp. 78.000 en comparación con la negociación de ayer y volvió a establecer un récord del precio más caro.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Procesamiento y Refinación de Metales Preciosos de Antam, el jueves 16 de octubre de 2025, el precio de recompra de oro se fijó en 2.334.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.200 millones de IDR, 10 gramos por 24.345 millones de IDR, 25 gramos por 60.737 millones de IDR y 50 gramos por 121.395 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 242.712 millones de IDR, 250 gramos de 606.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.121.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.292,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.425,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

Oro vendido en PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Precious Metal Gold Boutique.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se dispararon en las operaciones de esta mañana, acercándose a su mejor desempeño semanal en los últimos 17 años. La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China es la principal prioridad para los inversores en este momento.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional subió 0,9 por ciento a 4.364,79 dólares la onza, tras alcanzar al inicio de la sesión un máximo histórico de 4.378,69 dólares la onza. El oro ha subido un 8,7 por ciento en lo que va de semana y marcó su mejor desempeño desde septiembre de 2008.

Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre de 2025 subieron un 1,6 por ciento a 4.373,2 dólares la onza.

