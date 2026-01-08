Precio del oro de hoy 8 de enero de 2026, caída de los productos Antam, brillo global

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.570.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio cayó 14.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Lea también: Firmemente clasificado en el primer lugar del mundo en el sector subindustrial integrado de petróleo y gas, el puntaje ESG de Pertamina continúa aumentando



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, jueves 8 de enero de 2026. precio de recompra o recompra Se espera que el oro caiga 14.000 IDR por gramo a 2.426.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.625 millones de IDR, 10 gramos por 25.195 millones de IDR, 25 gramos por 62.862 millones de IDR y 50 gramos por 125.645 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 251.212 millones de IDR, 250 gramos de 627.765 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.262.320 millones de IDR.

Lea también: El número de despidos alcanzará las 80 mil personas en 2025, el CSIS recuerda al gobierno este riesgo



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.335 millones de IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.510,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

Lea también: Los precios de los chiles y los huevos de gallina vuelven a subir; consulte la lista completa de otros productos básicos



La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro subieron en las operaciones de esta mañana. Los datos sobre el empleo en Estados Unidos reforzaron la especulación sobre un nuevo recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, aunque los aumentos fueron limitados por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

Según informa The Economic Times, el precio del oro en el mercado al contado internacional aumentó un 0,1 por ciento hasta 4.456,98 dólares la onza. Mientras tanto, el contrato de futuros de oro estadounidense para entrega en febrero subió un 0,1 por ciento a 4.465,7 dólares la onza.