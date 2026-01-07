Precio del oro de hoy 7 de enero de 2026, los productos de Antam son cada vez más brillantes, Global está cayendo

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.584.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 35.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 7 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro aumentará en 35.000 IDR por gramo hasta 2.440.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.695 millones de IDR, 10 gramos por 25.335 millones de IDR, 25 gramos por 63.212 millones de IDR y 50 gramos por 126.345 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 252.612 millones de IDR, 250 gramos de 631.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.262.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.342 millones de IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.524,6 mil millones de IDR.

Para tu información, precio venta Los lingotes de oro Antam no están incluidos. impuesto. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios del oro cayeron en las operaciones del miércoles por la mañana. Los inversores tomaron ganancias después del reciente repunte alcista, en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional cayó 0,7 por ciento a 4.466,19 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cayeron un 0,4 por ciento a 4.477,3 dólares la onza.