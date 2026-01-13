Precio del oro de hoy 13 de enero de 2026, los productos de Antam continúan disparándose, caída libre global

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de IDR 2.652.000 por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 21.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, Melasa, 13 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro costará 2.503.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 13.035 millones de IDR, 10 gramos por 26.015 millones de IDR, 25 gramos por 64.912 millones de IDR y 50 gramos por 129.745 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 259.412 millones de IDR, 250 gramos de 648.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.296.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.376 millones de IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.592,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro cayeron en las operaciones de esta mañana, después de que los inversores obtuvieran ganancias en medio de la actual creciente incertidumbre geopolítica y económica mundial.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional cayó 0,4 por ciento a 4.576,79 dólares la onza. Mientras tanto, el contrato de futuros de oro estadounidense para entrega en febrero cayó un 0,6 por ciento a 4.585,4 dólares la onza.