Precio del Daihatsu Sirion usado en octubre de 2025: a partir de 45 millones de IDR

Jacarta – En medio del aumento vertiginoso de los precios de los coches nuevos, Daihatsu Sirión Los vehículos usados ​​siguen siendo el principal objetivo de quienes buscan un coche urbano pequeño, económico y ágil.

Lea también: Sorprendido al ver el precio de un Mitsubishi Outlander Sport usado



Presente por primera vez en Indonesia en 2007 como un renombrado Perodua Myvi, el Sirion inmediatamente se robó los corazones con su diseño compacto, cabina espaciosa para su clase y consumo promedio de combustible de 12-15 km/litro. El motor VVT-i de 1,3 litros con 87 CV lo hace ágil en los atascos urbanos.

De la observación VIVA Automotriz en varios puestos auto usadoMartes 28 de octubre de 2025, el precio de un Sirion usado varía actualmente entre 45 millones de IDR y 190 millones de IDR, según el año, el estado y los kilómetros recorridos.

Lea también: Precios del Suzuki Karimun usado para todas las generaciones.



La primera generación (2007-2010) fue la más económica, con un precio de entre 45 y 70 millones de IDR. Las unidades de 2007 con transmisión manual o automática se suelen encontrar por menos de 60 millones de IDR, a pesar de que el odómetro ha alcanzado los 150.000 km.

Las características estándar como aire acondicionado, elevalunas eléctricos y audio sencillo siguen siendo suficientes para las necesidades diarias. Sin embargo, preste atención a la posibilidad de que se produzcan ruidos en las piernas porque los soportes de goma del amortiguador son susceptibles de desgastarse en carreteras dañadas.

Lea también: Nissan Grand Livina 2017: ¿Aún vale la pena usarlo en 2025?



La segunda generación (2011-2015) subió de categoría a un precio de 70 millones de IDR a 115 millones de IDR. La variante Sirion RS AT 2012 generalmente se vende por 80-90 millones de IDR en buenas condiciones con impuestos prolongados.

El nuevo diseño de la parrilla, las luces LED, así como la incorporación de ABS y airbags lo hacen más seguro y moderno. Con un presupuesto limitado, el Sirion D AT low km 2015 se puede adquirir entre 45 y 60 millones de IDR, adecuado para principiantes.

El modelo de renovación (2016-2020) tiene cada vez más demanda con un precio de entre 115 y 170 millones de IDR. Sirion 2016 RS Matic individualmente alrededor de 118 millones de IDR, completo con doble llave e historial de servicio de rutina. En 2018, las condiciones óptimas alcanzaron los 170 millones de IDR, mientras que en 2019 los kilómetros bajos rondaron los 155 millones de IDR. La pantalla táctil y la cámara de marcha atrás son valores añadidos a los que es difícil resistirse.

Para la última generación (2021-2025), los precios siguen siendo superiores en el rango de 156 millones de IDR a 194 millones de IDR. El Sirion AT 2021 con un kilometraje de 40.000 km se vende por 156 millones de IDR, mientras que el 2022 X 1.3 AT con sólo 12.000 km más impuestos hasta 2026 tiene un precio de 194 millones de IDR. La variante R CVT ofrece un diseño deportivo y mejor eficiencia, ideal para la movilidad urbana.