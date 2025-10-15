Precio de Xpeng octubre de 2025: a partir de 500 millones de IDR

VIVA – El mercado de coches eléctricos en Indonesia sigue creciendo y ahora hay nombres. xpeng unirse oficialmente a la competencia. Esta marca china trae dos modelos emblemáticos, el Xpeng G6 y el Xpeng X9, que ofrecen diseños futuristas y tecnología avanzada.

En la variante SUV, el Xpeng G6 es el modelo «más ligero» de su gama de productos. Este coche eléctrico de estilo moderno tiene un precio de 599 millones de IDR en la carretera de Yakarta para la variante de gama estándar. Las unidades comercializadas en Indonesia todavía tienen el estatus CBU (completamente construidas) y se venden en cantidades limitadas.

El diseño del G6 parece limpio y aerodinámico, con líneas suaves de la carrocería y manijas de las puertas a ras, típicas de los autos eléctricos actuales. El interior es minimalista pero de alta tecnología, con una pantalla grande en el centro del tablero y el exclusivo sistema de asistencia al conductor semiautónomo de Xpeng.



Prueba de manejo Xpeng G6 Pro Yakarta-Bandung Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Mientras tanto, el Xpeng X9 parece más grande y está dirigido a consumidores que desean un habitáculo espacioso y una mayor autonomía. De la búsqueda VIVA Automotriz Miércoles 15 de octubre de 2025, este modelo está disponible en tres variantes:

Gama estándar Pro: IDR 990 millones

Pro de largo alcance: 1.059 millones de IDR

Largo alcance Pro+: 1.099 mil millones de IDR

Se afirma que la variante Long Range Pro+ es capaz de cubrir una distancia de más de 600 kilómetros con una sola carga, lo que lo convierte en uno de los vehículos eléctricos con mayor autonomía de crucero de su clase.

La apariencia del X9 parece única: combina el estilo monovolumen de lujo con elementos de diseño aerodinámico típicos de los autos eléctricos. En el habitáculo predominan los materiales de primera calidad, una gran pantalla digital y el sistema inteligente XPilot, la tecnología de asistencia a la conducción de Xpeng en continuo desarrollo.

La presencia de Xpeng añade un nuevo color al mercado de automóviles eléctricos de Indonesia, que ahora está cada vez más poblado de marcas globales. Aunque las unidades todavía son limitadas porque todavía se importan directamente de China, se dice que Xpeng está considerando medidas a largo plazo, incluida la posibilidad de ensamblaje local en el futuro.

Con dos modelos emblemáticos, G6 y X9, que se comercializan entre 599 millones de IDR y 1.099 mil millones de IDR,